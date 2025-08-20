به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی عصر چهارشنبه در نشست شورای ترافیک کردستان از کاهش پنج درصدی شمار کشته‌های تصادفات جاده‌ای استان طی چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و هوشمندسازی معابر و فرهنگ‌سازی رانندگی را از مهم‌ترین عوامل این کاهش عنوان کرد.

وی با اشاره به علل این کاهش اظهار داشت: هوشمندسازی معابر، آرام‌سازی ترافیک، احداث پارکینگ‌های طبقاتی و ترویج رعایت قوانین رانندگی از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه بوده است.

وی همچنین از اجرای طرح احیای کارت پارک حاشیه‌ای در شهر سنندج با هدف مدیریت ترافیک و افزایش ایمنی شهری خبر داد و بر لزوم توجه به زیباسازی شهری و توسعه گردشگری تأکید کرد.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه در این جلسه ۱۵ موضوع مرتبط با حوزه شهری بررسی شد، یادآور شد: ساماندهی وانت‌بارهای میوه‌فروش و دستفروشان، جابجایی انبار نفت سنندج، احداث جایگاه سوخت در کامیاران و اصلاح هندسی معابر از جمله دستورکارهای جلسه بود که در نهایت ۱۳ مصوبه به تصویب رسید، یک مورد رد شد و یک موضوع نیز از دستور کار خارج شد.