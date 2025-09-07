به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ا به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به ادعاهای مطرح شده از سوی برخی مسئولان و کارشناسان در فضای مجازی پیرامون انبار نفت شهران برای تنویر افکار عمومی اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد: انبار نفت شهران صرفاً یک انبار سرویس‌دهنده (دریافت و ارسال روزانه) سوخت است و ذخیره‌سازی سوخت با حجم بالا در این انبار انجام نمی‌شود.

متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بدین شرح است؛

انبار نفت شهران در سال ۱۳۵۳ در موقعیت فعلی و به دور از ساختمان‌ها و اماکن شهری و با دارا بودن جاده اختصاصی موسوم به «خیابان نفت» و به‌منظور تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز شمال‌غرب، غرب، شمال و مرکز کلان‌شهر تهران، احداث شده است.

انبار نفت شهران در ارتباط تنگاتنگ با انبار نفت ری در جنوب تهران (جنب پالایشگاه تهران) و به همراه انبار نفت شمال‌شرق (قوچک)، رئوس مثلث حیاتی سوخت‌رسانی تهران را تشکیل می‌دهد. فعالیت بی‌وقفه و شبانه‌روزی این مجموعه در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر سبب می‌شود که سوخت‌رسانی در مناطق بیست‌ودوگانه کلان‌شهر و دیگر شهرستان‌های استان تهران به‌صورت پایدار و ایمن انجام شود.

انبار نفت شهران صرفاً به‌عنوان یک انبار سرویس‌دهنده (دریافت و ارسال روزانه) و نه ذخیره‌سازی سوخت در حجم بالا، استفاده می‌شود؛ به این صورت که بنزین و نفت‌گاز مورد نیاز جایگاه‌های عرضه سوخت و دیگر مصرف‌کنندگان واقع در شمال‌غرب، غرب، شمال و مرکز تهران، در حجم کم و به اندازه دو روز مصرف، به‌صورت مستمر و دائمی در انبار فوق دریافت و بلافاصله توزیع می‌شود.

در زمان احداث انبار نفت و تا سالیان بعد از بهره‌برداری اولیه، در محیط پیرامونی انبار نفت و حتی جاده اختصاصی مربوط به آن، هیچ ساخت‌وسازی صورت نمی‌گرفت؛ اما متأسفانه در سال‌های اخیر، مسئولان شهری بدون رعایت ضوابط ایمنی و امنیتی مورد نیاز این انبار نفت و بدون کسب اجازه از این شرکت و با صدور مجوزهای بدون ضابطه، ساخت‌وساز اطراف انبار نفت و جاده اختصاصی آن، موجبات تعرض به انبار و خطرپذیری آن را فراهم کرده‌اند.

رعایت استانداردهای ایمنی و امنیتی و بهره‌برداری ایمن از انبار نفت مزبور، همواره مورد توجه بوده و زیرساخت‌های تأسیسات مزبور، به‌ویژه در حوزه ایمنی، بروزرسانی و ارتقا یافته‌اند؛ در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم غاصب اسرائیل، با وجود حمله مستقیم به تعدادی از مخازن ذخیره سوخت، به دلیل زیرساخت‌های مستحکم و ایمن، خطری متوجه ساختمان‌های غیرمجاز احداث‌شده اطراف آن نشد و حریق در ساعات اولیه اطفا و بلافاصله بعد از چهار ساعت از بروز حادثه، انبار نفت به چرخه سوخت‌رسانی بازگشت.

مطابق مصوبات نشست کمیته ایمنی شهر تهران در یکصدمین نشست کمیته مزبور در دی سال گذشته، انبار نفت شهران از فهرست املاک بحرانی و پرخطر تهران حذف شد.

مطابق توافقات و هماهنگی‌های به عمل آمده با شهرداری تهران، مقرر شد با انجام تغییرات اساسی در داخل تأسیسات و محیط پیرامونی انبار نفت در ضلع شرقی، مسیر تردد نفت‌کش‌های سوخت‌رسانی از وضع فعلی در غرب انبار و بلوار شهران به بزرگراه شهید باکری تغییر یابد.