رویا میرعلمی جلوی دوربین «کاکتوس»؛ فیلمبرداری در تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم سینمایی «کاکتوس» به تهیهکنندگی و کارگردانی علی میریرامشه، با انتخاب کامل عوامل پشت دوربین و بازیگران، صبح سهشنبه ۲۸ مرداد در لوکیشنی واقع در غرب تهران کلید خورد.
حضور علی اوجی و الیکا عبدالرزاقی پیشتر در این فیلم قطعی شده بود.
همچنین رویا میرعلمی، حامد وکیلی، سپیده خداوردی، کاظم نوربخش، مهدی مقدم، رزا بیات، احسان مهدی، مصطفی احمدی، هومن رمضانی، سحر سلیمانی، مادلینا کمانگر، مهدی عبداللهی، شادی محمدپور، (با حضور) محمدرضا داودنژاد و یوسف تیموری در آخرین روزهای پیشتولید به پروژه اضافه شدند.
در کنار این بازیگران، جمعی از بازیگران کودک و نوجوان از جمله سبحان محمدی، شایلین رستمی، سیروان ترابی، رزا جلیلوند، همراز دیلم صالحی، ایلیا امینی و ساچلی قلیزاده نیز در «کاکتوس» نقشآفرینی میکنند.
این فیلم به نویسندگی مهدی علیمیرزایی، روایتگر داستان خانوادهای است که وابستگی شدید به تلفن همراه و فضای مجازی، روابطشان را تحت تأثیر قرار داده است. این فیلم همچنین نیمنگاهی به حواشی زندگی بلاگرها و دنیای تبلیغات آنها خواهد داشت.
این فیلم کمدی برای حضور در جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان آماده میشود.
عوامل اصلی «کاکتوس» عبارتند از تهیهکننده و کارگردان: علی میریرامشه، نویسنده: مهدی علیمیرزایی، مجری طرح و مدیر تولید: محمدرضا عزتخانی، مدیر فیلمبرداری: افشین علیزاده، طراح گریم: شهرام خلج، طراح صحنه و لباس: وحید زارعمند، مدیر صدابرداری: بابک اخوان، مدیر برنامهریزی و دستیار اول کارگردان: مهدی مطلبی، عکاس: عباس بغدادی و مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد.
