«روماک» در ژانر کودک و نوجوان کلید خورد؛ قصه‌ای کودکانه در دهه ۵۰

فیلمبرداری فیلم سینمایی «روماک» که روایتگر قصه‌ای کودکانه در دهه ۵۰ است، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، با صدور پروانه ساخت فیلم سینمایی «روماک» به نویسندگی رحیم ناظریان، کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی‌پور کلید خورد.

بهمن گودرزی که پیش از این آثار متعددی در ژانر کمدی ساخته است، برای نخستین بار فیلمی در ژانر کودک و نوجوان را کارگردانی می‌کند و محمد کمالی‌پور نیز که پیش از این تهیه‌کننده آثار اجتماعی همچون «خاتی»، «برهوت» و فیلم عاشقانه «هفت بهارنارنج» و همچنین فیلم‌های کمدی «شرط اول» و «کوکتل مولوتف» بوده، این بار تهیه‌کنندگی اثری متفاوت در ژانر کودک و نوجوان را بر عهده گرفته است.

در خلاصه داستان «روماک» آمده است: در روزگاری دور و در چراگاهی سبز «روماک» و «بارانک» از ۲ دنیای متفاوت گرفتار کینه، حسادت و رقابت می‌شوند و در انتها به رفاقتی می‌رسند که ماحصل آن عشق و محبتی زلال و کودکانه است. «حنا» بزغاله دست‌آموز بانی این روابط و حوادث است.

امیررضا جوکار و لیا رامین‌فر دو بازیگر کودک نقش‌های اصلی این قصه هستند. دیگر عوامل و بازیگران متعاقباً معرفی می‌شوند.

عکس از سمیرا بختیاری است.

