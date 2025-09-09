به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، با صدور پروانه ساخت فیلم سینمایی «روماک» به نویسندگی رحیم ناظریان، کارگردانی بهمن گودرزی و تهیهکنندگی محمد کمالیپور کلید خورد.
بهمن گودرزی که پیش از این آثار متعددی در ژانر کمدی ساخته است، برای نخستین بار فیلمی در ژانر کودک و نوجوان را کارگردانی میکند و محمد کمالیپور نیز که پیش از این تهیهکننده آثار اجتماعی همچون «خاتی»، «برهوت» و فیلم عاشقانه «هفت بهارنارنج» و همچنین فیلمهای کمدی «شرط اول» و «کوکتل مولوتف» بوده، این بار تهیهکنندگی اثری متفاوت در ژانر کودک و نوجوان را بر عهده گرفته است.
در خلاصه داستان «روماک» آمده است: در روزگاری دور و در چراگاهی سبز «روماک» و «بارانک» از ۲ دنیای متفاوت گرفتار کینه، حسادت و رقابت میشوند و در انتها به رفاقتی میرسند که ماحصل آن عشق و محبتی زلال و کودکانه است. «حنا» بزغاله دستآموز بانی این روابط و حوادث است.
امیررضا جوکار و لیا رامینفر دو بازیگر کودک نقشهای اصلی این قصه هستند. دیگر عوامل و بازیگران متعاقباً معرفی میشوند.
عکس از سمیرا بختیاری است.
