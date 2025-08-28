  1. استانها
وزش باد شدید و غبار محلی در مناطق جنوبی خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از پیش‌بینی هوای نسبتا پایدار همراه با آسمان صاف، غبار صبحگاهی و وزش باد شدید در برخی مناطق خبر داد.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، تا اواسط هفته آتی جو خراسان شمالی نسبتاً پایدار خواهد بود و در صبح‌ها غبار صبحگاهی و در بعدازظهر افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: پنج‌شنبه در برخی مناطق غرب و جنوب خراسان شمالی به‌ویژه در شهرستان‌های مانه، سملقان، گرمه، جاجرم و بام و صوفی‌آباد وزش باد شدید همراه با غبار محلی انتظار می‌رود و جمعه نیز این شرایط در اغلب مناطق نیمه جنوبی استان ادامه خواهد داشت.

داداشی درباره تغییرات دمایی گفت: دمای کمینه فردا ۲ تا ۳ درجه کاهش خواهد یافت و تا پایان هفته، تغییرات دمای بیشینه جزئی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان از مردم خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، به ویژه هنگام تردد در مناطق بادخیز و دارای غبار، احتیاط لازم را داشته باشند.

