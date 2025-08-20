به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه پویش فیلمسازی «وطن به روایت من» ۲۹ مرداد در عمارت کوشک باغ هنر، برگزار شد.
از مهمانان این برنامه میتوان به بهروز شعیبی، زهرا بهروزآذر، مسعود سخاوتدوست، محمدعلی باشهآهنگر، مسعود معینیپور و ... اشاره کرد.
پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران مراسم آغاز شد.
سپس کلیپی با موضوع رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و امام رضا (ع) پخش شد.
در ادامه کلیپی دیگر در مورد قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س) با صدای احمد شاملو پیشروی حضار قرار گرفت.
در بخش بعدی نیز کلیپی در مورد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و آثار ساخته شده با همین موضوع، پخش شد.
اجرای این برنامه را فرزاد حسنی عهدهدار بود.
سپس بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، روی صحنه حاضر شد و گفت: روزهای خاصی را همهمان گذرانیدیم. ۱۲ روزی که شباهتی به هیچ یک از تجربههای اخیرمان نداشت. برای ثبت این دوره، گمان میکنم که هیچ قالبی مناسب تر از فیلم کوتاه وجود نداشت که از یک تلفن توسط مسعود معینیپور شروع شد و رضا نجاتی که پای این جشنواره به عنوان دبیر ایستاد.
وی افزود: قدر فرهنگ و اعضای خانواده فرهنگ را بدانیم، این دسته از افراد همیشه سعی کردهاند که با صداقت وقایع را ثبت کنند. از دوستان سراسر کشور بسیار ممنونم که همراه بودند و از دفاتر مختلف انجمن که از فیلمسازان در این راستا حمایت کردند.
اهدای لوح نشاندار
سپس زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و بهروز شعیبی روی صحنه حاضر شدند و لوح نشاندار و جایزه نقدی ۱۰ میلیون تومانی را به محمد علیزادهفرد برای فیلم «نسلz» اهدا کردند.
تقدیر از ۵ دفتر انجمن سینمای جوانان ایران
در ادامه از حسن قهرمانی مدیریت دفتر انجمن سینمای جوانان در استان اردبیل قدردانی شد.
حمیدرضا منتظری مدیریت دفتر انجمن سینمای جوانان در استان قم مورد تقدیر قرار گرفت.
از کامران رضایی مدیریت دفتر انجمن سینمای جوانان در استان کرمانشاه تقدیر شد.
مهدی توحیدی مدیریت دفتر انجمن سینمای جوانان ایران در مشکینشهر مورد تقدیر قرار گرفت.
از سید محمد مداححسینی مدیریت دفتر انجمن سینمای جوانان ایران در استان مشهد نیز تقدیر شد.
حسی مشترک از پیادهروی اربعین تا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
در ادامه زهرا بهروزآذر پشت تریبون حاضر شد و عنوان کرد: یکی از خاطراتی که من در زندگی دارم و آن را بسیار دوست دارم، تجربه پیادهروی اربعین است که ۵-۶ بار این توفیق را داشتهام که این تجربه را کسب کنم. همیشه وقتی از این سفر برمیگشتم، آرزو میکردم که در جای دیگری هم بشود این تجربه را لمس کرد، هرچند که آن را ناممکن میدانستم. اما در این ایام ۱۲ روزه که خانههای تمام مردمان مورد تجاوز رژیم صهیونسیتی قرار گرفت و بیش از ۱۰۰۰ تن از مردمان ایران در اثر این حملات جان باختند. اوج خیرخواهی و همراهی شهروندان در نسبت به یکدیگر سبب شد که این حس برای من دوباره تداعی شود.
سپس چند قطعه موسیقایی توسط میلاد قریشی، مهدی تفکری و فرزاد محمدنژاد اجرا شد.
بخش بعدی، اهدای جوایز با حضور ستاره اسکندری، محمدعلی باشهآهنگر و مسعود معینیپور بود.
اسکندری پیش از شروع اهدای جوایز، بیان کرد: جنگ تصمیمش با دیگران است و تاوانش را مردم میدهند. هیچ هنری به اندازه سینما نمیتواند احساسات و واقعیت را بیان کند و تاریخ را به تصویر بکشد. همانطور که میدانید منزل ما در جنگ ویران شد، احساس همدردی عمیقتری با شما دارم و مفتخر به حضور در این پویش هستم.
اهدای جوایز اصلی
هیئت داوران پویش متشکل از ستاره اسکندری، محمدعلی باشهآهنگر و مسعود معینی، جوایز خود را به شرح زیر اهدا کردند:
لوح افتخار و جایزه نقدی به سامان علینژادیان برای فیلم تجربی «رنگ نخل» (آبادان) اهدا شد.
لوح افتخار و جایزه نقدی به سحر ابوئی برای فیلم پویانمایی «رویای بیصدا» (یزد) رسید.
لوح نشاندار طلایی و جایزه نقدی به دانیال قاسمیان برای فیلم پویانمایی «پایانزدگی» (شیروان) اهدا شد.
لوح افتخار و جایزه نقدی به فاطمه قائدی برای فیلم مستند «سایهای از او هنوز هست» (تهران) رسید.
لوح نشاندار طلایی و جایزه نقدی به مهرداد افتخاری برای فیلم مستند «خوین» (کرمانشاه) اهدا شد.
لوح افتخار و جایزه نقدی به سیما ابراهیمی برای فیلم داستانی «گره» (اراک) رسید.
لوح افتخار و جایزه نقدی به آرمان بابکی برای فیلم داستانی «چیزهایی مثل همیشه نبود» (تهران) رسید.
لوح نشاندار طلایی و جایزه نقدی به سیده زهرا موسوی برای فیلم داستانی «طرار» (مشهد) اهدا شد.
همچنین لوح افتخار و جایزه ویژه سازمان رسانهای اشراق به مهرداد عسگری برای فیلم مستند «خستگی های شیرین» از مشهد رسید.
روایتگری از زوایه هنر مانا است
در ادامه سید محمدحسین حجازی مدیرعامل منطقه فرهنگی اراضی عباسآباد، روی صحنه آمد و مطرح کرد: خاطرم هست سال ۱۳۹۸ برنامه مشابهی به مناسبت شهادت سردار سلیمانی برگزار کردیم با عنوان «سرباز وطن»؛ دقیقا چیزی مشابه همین برنامه. کشور ما به این قبیل برنامه هایی با موضوع وطنپرستی نیاز دارد. امیدوارم این مسیر توسط آقای شعیبی ادامهدار باشد. این روایتگری از زوایه هنر مانا و ماندگار است. مجموعه کوشک باغ هنر موظف به حمایت جوانان مستعد و هنرمند کشور است.
در آخر ۱۰ فیلم مورد تجلیل قرار گرفته، اکران شدند.
