دو مسجد تاریخی سمنان مرمت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين بحرالعلومي صبح یکشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان با بيان اينكه مرمت و احياي بناهاي تاريخي استان، اولويتبندي شده است اظهار داشت: مرمت مساجد امام و جامع سمنان آغاز شده و تا پايان تابستان امسال نهايي ميشود.
وی مرمت مساجد استان سمنان به عنوان يكي از مهمترين جاذبه هاي تاريخي و مذهبي را در اولویت کاری میراث عنوان کرد و گفت: مرمت و بازسازی مساجد آغاز شده است.
مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان افزود: مساجد تاريخي استان مربوط به دوره هاي مختلف تاريخي از جمله قرون اوليه اسلامي، سلجوقي، ايلخاني، قاجاريه، پهلوي و ... است و يكي از كهنترين مساجد كشور به نام "تاريخانه" در اين استان واقع شده است.
بحرالعلومي گفت: مسجد امام سمنان یکی از مساجد چهار ایوانی دوره قاجار و نمونه ای کامل از لحاظ معماری این دوران است.
وی با اشاره به قدمت مسجد امام سمنان افزود: این مسجد در زمان فتحعلی شاه قاجار ساخته شده و عناصر تشکیل دهنده مسجد را ایوانهای متعدد، شبستان های وسیع، حجرهها و کاشیکاری های زیبا و هفت رنگ تشکیل می دهد.
مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان افزود: مسجد امام خمینی یا مسجد سلطانی سمنان یکی از یادمانهای عصر قاجار و نمونه کامل مسجد چهار ایوانی و معرف معماری آن دوره است.
بحرالعلومی افزود: عناصر تشکیل دهنده مسجد را ایوانهای متعدد، شبستانهای وسیع، حجرهها و کاشیکاریهای زیبا و هفت رنگ تشکیل میدهند.
وی تصریحکرد: ارتفاع ایوان غربی مسجد امام 19 و نیم متر است و بزرگتر از ایوانهای دیگر مسجد ساخته شده و مزین به کاشیکاریها و کتیبههای کوفی و ثلث است.
بحرالعلومی افزود: ارتفاع ایوانشرقی 5.18 متر و ارتفاع دو ایوان رو به شمال و رو به جنوب هر یک 11 متر است.
وی تصریحکرد: در بالای همه ایوانها سورههای مبارک قرآنی و اسم خاقان فتحعلیشاه و تاریخ بنا روی کاشی نقش بسته است.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان سمنان همچنین با بیان اینکه مسجد جامع سمنان نيز يكي از مساجد بسيار قديمي كشور است كه سابقه آن به دوره سلجوقي مي رسد افزود: این اثر طبق متون تاریخی به قرن سوم هجری قمری تعلق دارد که در دوره سلجوقی، ایلخانی و تیموری گسترش یافته است.
بحرالعلومی با بیان اینکه مسجد جامع سمنان از جمله بناهای بسیار کهن و با ارزش استان است ادامه داد: این امر به طوری است که در طول تاریخ تغییرات و تحولات زیادی در آن بوجود آمده و هنوز آثار دوران سلجوقی و تیموری در آن دیده میشود.
وی در خاتمه گفت: اين اداره كل در صدد آمادهسازي اماكن تاريخي استان براي بازديد مسافران و گردشگران است و بر اين اساس، پس از مرمت مساجد جامع و امام سمنان، مرمت مساجد جامع و امام شهرستانهاي دامغان، شاهرود، شهميرزاد، مهديشهر و بسطام اجرايي مي شود.
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