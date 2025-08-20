  1. استانها
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱

اردبیل و چین در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کشاورزی همکاری می‌کنند

اردبیل-در نشست مشترک معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل و نمایندگان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری چین برای اجرای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری دراستان توافق اولیه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست موضوع اجرای طرح‌های تولید انرژی تجدیدپذیر در استان اردبیل با استفاده از فاینانس خارجی و مشارکت سرمایه‌گذاران بومی بررسی شد و شرکت چینی آمادگی خود را برای همکاری در تولید برق با ظرفیت‌های مختلف از کیلووات تا مگاوات اعلام کرد.

بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در این نشست اظهار کرد: همکاری با چین می‌تواند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در استان و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی در کنار سرمایه‌گذاری خارجی باشد.

وی افزود: علاوه بر بخش انرژی، این شرکت چینی در نظر دارد با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی در زمینه ایجاد خوشه‌های تولیدی، اجرای کشاورزی قراردادی و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در استان اردبیل سرمایه‌گذاری کند.

