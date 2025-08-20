به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست موضوع اجرای طرحهای تولید انرژی تجدیدپذیر در استان اردبیل با استفاده از فاینانس خارجی و مشارکت سرمایهگذاران بومی بررسی شد و شرکت چینی آمادگی خود را برای همکاری در تولید برق با ظرفیتهای مختلف از کیلووات تا مگاوات اعلام کرد.
بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در این نشست اظهار کرد: همکاری با چین میتواند زمینهساز توسعه زیرساختهای انرژی پاک در استان و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران داخلی در کنار سرمایهگذاری خارجی باشد.
وی افزود: علاوه بر بخش انرژی، این شرکت چینی در نظر دارد با مشارکت سرمایهگذاران داخلی در زمینه ایجاد خوشههای تولیدی، اجرای کشاورزی قراردادی و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در استان اردبیل سرمایهگذاری کند.
