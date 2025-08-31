صادرات ۲۶۵ میلیون دلاری استان اردبیل در یک سال

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان اردبیل اظهار کرد: تکمیل زیرساختها از جمله راهاندازی منطقه آزاد، ایجاد منطقه آزاد مشترک با جمهوری آذربایجان، بندر خشک لجستیکی، منطقه ویژه اقتصادی و تجهیز گمرکات استان از جمله برنامههای دولت محلی در حوزه اقتصادی است.
وی تأمین مالی، بهرهگیری از تفویض اختیارات مبادلات مرزی، ایجاد و تکمیل زنجیرههای ارزش تولید با رویکرد صادراتمحور، توسعه تولیدات دانشبنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی را از دیگر محورهای برنامهای دولت عنوان کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: رئیسجمهور بر توسعه مبادلات مرزی در استانهای مرزی تأکید دارد و استاندار اردبیل نیز دیپلماسی اقتصادی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و استانداردسازی محصولات را از الزامات تحقق اهداف صادراتی استان عنوان کرده است.
نظر شما