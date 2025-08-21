به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل درنشست بررسی طرح‌های اقتصادی شهرستان گرمی گفت: بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی نباید تنها به تسهیلات تکلیفی بسنده کنند، بلکه لازم است برای پیگیری از مرکز و جذب اعتبارات و تسهیلات اقدامات جدی انجام دهند.

وی با اشاره به تسهیلات اخذشده استاندار اردبیل از بانک‌های کشور به میزان ۴ هزارمیلیارد تومان، افزود: تاکنون یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات جذب شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: برای تأمین منابع مالی واحدهای پیشران اقتصادی و طرح‌های شهرستان‌های کم‌برخوردار باید دبیرخانه دائمی ایجاد و پیگیری‌ها با دغدغه‌مندی از مرکز دنبال شود.

خلیلی همچنین با اشاره به تسهیلات تکلیفی ابلاغ‌شده، خواستار اختصاص ۱۰ تا ۱۲ درصد این تسهیلات به حوزه خوداشتغالی شد.