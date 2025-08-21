  1. استانها
مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار اردبیل پیگیری می‌شود

اردبیل -مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار اردبیل همراه با تامین منابع مالی طرح‌های اقتصادی مناطق کم برخوردار پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل درنشست بررسی طرح‌های اقتصادی شهرستان گرمی گفت: بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی نباید تنها به تسهیلات تکلیفی بسنده کنند، بلکه لازم است برای پیگیری از مرکز و جذب اعتبارات و تسهیلات اقدامات جدی انجام دهند.

وی با اشاره به تسهیلات اخذشده استاندار اردبیل از بانک‌های کشور به میزان ۴ هزارمیلیارد تومان، افزود: تاکنون یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات جذب شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: برای تأمین منابع مالی واحدهای پیشران اقتصادی و طرح‌های شهرستان‌های کم‌برخوردار باید دبیرخانه دائمی ایجاد و پیگیری‌ها با دغدغه‌مندی از مرکز دنبال شود.

خلیلی همچنین با اشاره به تسهیلات تکلیفی ابلاغ‌شده، خواستار اختصاص ۱۰ تا ۱۲ درصد این تسهیلات به حوزه خوداشتغالی شد.

