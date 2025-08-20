موضع «اولیانوف» در قبال تهدید تروئیکای اروپایی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: انگلیس، آلمان و فرانسه سعی در باج‌گیری از ایران داشته و تهدید می‌کنند که تا پایان ماه آگوست مکانیسم موسوم به «اسنپ‌بک» را که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیش‌بینی شده است را فعال کنند.

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین در این خصوص اضافه کرد: اما یک مانع جدی در مسیر اجرای این تهدید وجود دارد. کشورهای اروپایی مذکور (تروئیکای اروپایی طرف ایران در توافق سال ۲۰۱۵) خود ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام هستند. بنابراین، از نظر قانونی، آنها به عنوان ناقض، حق فعال سازی اسنپ‌بک را ندارند.

میخائیل اولیانوف، در این خصوص اضافه کرد: دکترین حسن نیت در حقوق بین‌الملل مانع از آن می‌شود که یک طرف ادعای برخورداری از حقوقی ذیل یک توافق را داشته باشد، در حالی که همزمان از انجام تعهدات خود ذیل همان توافق قصور ورزد (به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد پیامدهای حقوقی برای کشورها در صورت ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا علیرغم قطعنامه ۲۷۶ شورای امنیت (۱۹۷۰) مراجعه کنید).

وی در این خصوص اضافه کرد: به عبارت دیگر، تلاش ۳ کشور اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) برای فعال کردن اسنپ‌بک علیرغم عدم پایبندی خودشان (به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت)، با اصول اساسی حقوق بین‌الملل مغایرت دارد.