به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نشریه دیلی تلگراف گزارش داد که فردریش مرتس، صدراعظم آلمان در جریان سخنرانی خود در یک نشست حزبی، اعتراف کرد که این کشور دیگر نمی‌تواند از پس هزینه‌های رفاه اجتماعی برآید.

وی بیان کرد: دیگر تأمین مالی رفاه اجتماعی در کشور با شرایط کنونی ممکن نیست. ما نمی‌توانیم از لحاظ اقتصادی از پس آن برآییم.

مرتس پیشتر نیز گفته بود که حل چالش‌های اقتصادی در آلمان بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که وی در ابتدا تصور می‌کرد.

وی اضافه کرد: ما تنها در مرحله ضعف اقتصادی نیستیم بلکه با بحران ساختاری در اقتصاد آلمان نیز رو به رو هستیم.

آلمان که گفته می‌شود قدرت صنعتی اروپا به شمار می‌رود از افزایش پی در پی هزینه‌های انرژی و تنش‌های ناشی از اعمال تعرفه‌های گمرکی آمریکا رنج می‌برد.