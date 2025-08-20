هفته دولت فرصت تبیین دستاوردها و امیدآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی ارژنگ عصر چهارشنبه در نشست برنامه‌ریزی هفته دولت در استان چهارمحال و بختیاری با تسلیت ایام پایانی ماه صفر و با اشاره به در پیش بودن هفته دولت، اظهار کرد: این هفته فرصتی مناسب برای تشریح دستاوردهای دولت و نیز برقراری ارتباط مؤثر با اقشار مختلف مردم است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سالروز قیام ۱۷ شهریور نیز فرصت مرور تاریخ و حوادث انقلاب اسلامی است، ادامه داد: هفته دولت یادآور جانفشانی همه شهدای عرصه خدمت از شهیدان رجایی و باهنر تا شهید رئیسی و همراهان است که یاد و خاطره آنان را گرامی می‌داریم.

ارژنگ در خصوص برنامه‌ریزی برای حضور مسئولان در مساجد در هفته دولت، افزود: جا دارد مسئولان مربوط نسبت به این مهم تمهیدات لازم را بیندیشند و بر اساس نیاز هر منطقه، تقسیم کار صورت گیرد و مدیران دستگاه‌ها در مساجد حضور یابند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه امروز دشمنان نظام اسلامی در پی ایجاد آشوب و دامن زدن به نارضایتی‌های احتمالی در جامعه خاصه در حوزه ناترازی انرژی هستند، ادامه داد: مناسبت‌های پیش رو فرصتی است تا با ایجاد فضای تبیینی، به افزایش امیدآفرینی و اقناع افکار عمومی در جامعه کمک کنیم.

ارژنگ اضافه کرد: برگزاری جلسات تبیینی ویژه اقشار مختلف همچون اتحادیه‌های کارگری و … با دعوت از سخنرانان توانمند، برگزاری افتتاحیه‌های واقعی پروژه‌ها و فضاسازی شهری با مشارکت همه دستگاه‌ها از دیگر انتظارات در مناسبت‌های پیش رو است.

ارژنگ در پایان با گلایه از برخی بی‌برنامگی‌ها در برپایی برنامه‌های مناسبتی، بیان کرد: مناسبت‌های سال بر طبق تقویم مشخص است که انتظار می‌رود برنامه‌ریزی مطلوب برای مشارکت دستگاه‌ها و البته حضور آحاد مردم در این برنامه‌ها مدنظر قرار گیرد.