شعر آیینی و انقلابی باید از شعارزدگی دور شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی حضرتی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین رونمایی از کتاب شعر «کهکشان بی‌نشان» اثر سید محمدحسین ابوترابی که به همت بسیج هنرمندان استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: باید به مفهوم شعر آئینی و انقلابی نگاهی عمیق داشته باشیم.

این شاعر و پژوهشگر با اشاره به جایگاه معشوق در شعر گفت: وقتی شاعری معشوقی را ستایش می‌کند، صرفاً زیبایی را نمی‌ستاید؛ بلکه ممکن است آن معشوق نماد یک قهرمان باشد.

حضرتی همچنین به غزل معروف مولانا «بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست» اشاره کرد و بیان کرد: این شعر تجلی آرزوهای شاعر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عبور از خود را مقدمه‌ای برای رشد دانست و با ذکر خاطره‌ای از مرحوم سیدعلی‌اکبر ابوترابی گفت: مرحوم ابوترابی یاد گرفته بود خود را نبیند و همین عبور از خود او را به جایگاه والایی رساند.

حضرتی در ادامه با بیان اینکه شاعر خوب کسی است که به خود سخت بگیرد، بیان کرد: گاهی در شعرهای آئینی و انقلابی دچار شعار زدگی می‌شویم.

وی تصریح کرد: شعارزدگی ماندگاری شعر را کاهش می‌دهد و رعایت اندازه‌ها در شعر، شرط اصلی اثرگذاری و ماندگاری آن است.

این شاعر و پژوهشگر در پایان یادآور شد: این مراسم نه تنها فرصتی برای معرفی یک اثر تازه بود، بلکه بستری برای بازخوانی نقش شعر در تعالی فرهنگی و معنوی جامعه فراهم آورد.