ضرورت تسریع در ساخت موزه دفاع مقدس استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و ستاد بزرگداشت سالگرد هفته دفاع مقدس استان بوشهر اظهار کرد: در تمام کشورهای جهان موزه‌های دفاعی و تاریخی نماد هویت ملی و مقاومت مردمی به شمار می‌روند و توجه به این مراکز، توجه به ریشه‌ها و حماسه‌های یک ملت است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه موزه دفاع مقدس شناسنامه ایثار، مقاومت و پیروزی ملت ایران است، افزود: رهبر معظم انقلاب چند سال پیش در گزارشی که از استان بوشهر دریافت کردند از نبود موزه دفاع مقدس در این استان ابراز تعجب کردند و تأکید فرمودند استانی با تاریخ پرافتخار بوشهر باید چنین مجموعه‌ای داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر گفت: طی سال‌های گذشته زمین‌های متعددی برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شد که به دلایل مختلف مناسب نبود، اما اکنون با پیگیری‌ها و حمایت دفتر مقام معظم رهبری، زمین مناسبی در اختیار این پروژه قرار گرفته است.

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: موقعیت انتخاب‌شده برای احداث موزه دفاع مقدس بوشهر، به‌دلیل مجاورت با دریا و هم‌افزایی با یگان‌های دریایی ارتش، سپاه و بسیج، ظرفیتی ویژه دارد و می‌تواند به یک مرکز ملی و حتی بین‌المللی در حوزه تاریخ دریایی دفاع مقدس تبدیل شود.

وی با اشاره به نیاز پروژه به زیرساخت‌های ویژه دریایی و اعتبارات قابل توجه گفت: ساخت این موزه باید به‌صورت فازبندی انجام شود تا در هر مرحله بخشی از آن مورد بهره‌برداری قرار گیرد و روند کار سرعت بیشتری بگیرد.

امام‌جمعه بوشهر با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های مسئولان استان خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها باید دست‌به‌دست هم دهند تا این مطالبه مهم مردم و رزمندگان استان محقق شود و یاد و خاطره شهیدان همیشه زنده بماند.

آیت‌الله صفایی بوشهری بر ضرورت تسریع در ساخت موزه دفاع مقدس در این استان تأکید کرد و گفت: این موزه به‌عنوان کتاب عینی تاریخ مقاومت ملت ایران، باید هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد.