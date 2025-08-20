  1. استانها
ضرورت تسریع در ساخت موزه دفاع مقدس استان بوشهر

بوشهر-نماینده ولی‌فقیه دراستان و امام حمعه بوشهربا تاکیدبر ضرورت تسریع در ساخت موزه دفاع مقدس و گفت: این موزه به‌عنوان کتاب عینی تاریخ مقاومت ملت ایران، باید هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و ستاد بزرگداشت سالگرد هفته دفاع مقدس استان بوشهر اظهار کرد: در تمام کشورهای جهان موزه‌های دفاعی و تاریخی نماد هویت ملی و مقاومت مردمی به شمار می‌روند و توجه به این مراکز، توجه به ریشه‌ها و حماسه‌های یک ملت است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه موزه دفاع مقدس شناسنامه ایثار، مقاومت و پیروزی ملت ایران است، افزود: رهبر معظم انقلاب چند سال پیش در گزارشی که از استان بوشهر دریافت کردند از نبود موزه دفاع مقدس در این استان ابراز تعجب کردند و تأکید فرمودند استانی با تاریخ پرافتخار بوشهر باید چنین مجموعه‌ای داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر گفت: طی سال‌های گذشته زمین‌های متعددی برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شد که به دلایل مختلف مناسب نبود، اما اکنون با پیگیری‌ها و حمایت دفتر مقام معظم رهبری، زمین مناسبی در اختیار این پروژه قرار گرفته است.

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: موقعیت انتخاب‌شده برای احداث موزه دفاع مقدس بوشهر، به‌دلیل مجاورت با دریا و هم‌افزایی با یگان‌های دریایی ارتش، سپاه و بسیج، ظرفیتی ویژه دارد و می‌تواند به یک مرکز ملی و حتی بین‌المللی در حوزه تاریخ دریایی دفاع مقدس تبدیل شود.

وی با اشاره به نیاز پروژه به زیرساخت‌های ویژه دریایی و اعتبارات قابل توجه گفت: ساخت این موزه باید به‌صورت فازبندی انجام شود تا در هر مرحله بخشی از آن مورد بهره‌برداری قرار گیرد و روند کار سرعت بیشتری بگیرد.

امام‌جمعه بوشهر با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های مسئولان استان خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها باید دست‌به‌دست هم دهند تا این مطالبه مهم مردم و رزمندگان استان محقق شود و یاد و خاطره شهیدان همیشه زنده بماند.

