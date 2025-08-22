پرداخت بیش از ۴ هزارمیلیارد تومان از مطالبات گندمکاران زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی گفت: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: ۴ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان از بهای خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجان که گندم خود را تحویل سیلوهای ملکی و خصوصی داده بودند، پرداخت شد.

وی افزود: بهای خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجانی به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و تاکنون از آن حدود ۷۰ درصد پرداخت شده است.

زمانی ادامه داد: تاکنون بیش از ۳۲۵ هزار تن گندم از کشاورزان زنجانی در قالب خرید تضمینی تا مورخ ۳۰ مرداد ماه سال ۱۴۰۴ خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ۶۳ هزار و ۶۵۰ محموله گندم از ۱۹ هزار و ۳۱۰ گندمکار خریداری و در سیلوهای ملکی و بخش خصوصی، جهت برنامه‌ریزی در تأمین آرد و نان شهروندان ذخیره شده است.