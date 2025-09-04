تهران در مسیر تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید زنگویی دبیرکل مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در چهارمین همایش بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی که در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به پیشنهاد انتخاب تهران به‌عنوان پایتخت گردشگری سلامت کشورهای اسلامی، آن را فرصتی کم‌نظیر برای توسعه صنعت گردشگری ایران دانست.

وی با انتقاد از تفکرات سنتی حاکم بر ساختارهای اقتصاد سلامت، تاکید کرد که با وجود ظرفیت‌های واقعی کشور در این حوزه، همچنان نگرش بازدارنده‌ای وجود دارد که مانع رشد همه‌جانبه در بخش گردشگری سلامت می‌شود.

زنگویی افزود: با وجود برگزاری موفق برنامه‌ای با مشارکت نهادهای خارجی در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه، بعضی نهادها هنوز رویکرد منفعلانه‌ای دارند. از همین‌رو، خواستار حذف تصدی‌گری دولت و انتقال اداره این حوزه به صنف‌های تخصصی مانند سازمان نظام پزشکی هستیم.

به گفته زنگویی، با ورود فعال دانشجویان به فضای بین‌المللی گردشگری سلامت، انگیزه خروج از کشور کاهش می‌یابد و با توجه به ظرفیت‌های بالقوه در کشورهای اسلامی، اروپا و آفریقا، لازم است حمایت همه‌جانبه‌تری صورت گیرد.

دبیر کل مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی همچنین این نکته را یادآور شد که شهرداری تهران یکی از پیشروترین نهادها در تعامل با کارآفرینان گردشگری است و این ظرفیت می‌تواند در کنار سیاست‌گذاری مناسب، به تقویت جایگاه تهران در عرصه گردشگری سلامت بین‌المللی منجر شود.

ظرفیت‌های پزشکی ایران؛ از افتخارات تاریخی تا فرصت‌های نوین گردشگری سلامت

محمد رئیس‌زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز در این همایش با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر پزشکی ایران تأکید کرد که جامعه پزشکی کشور توان بالایی برای تبدیل ایران به مقصدی معتبر در حوزه گردشگری سلامت دارد.

وی با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی با ۲۲۰ هیئت مدیره و ۴۰۰ عضو فعال، پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه این حوزه است، افزود: همکاری‌های شکل‌گرفته میان این سازمان و وزارت گردشگری به‌صورت پیگیرانه ادامه دارد و زمینه‌ساز پیشرفت‌های بیشتر خواهد بود.

رئیس‌زاده در سخنان خود به دستاوردهای علمی و درمانی ایران اشاره کرد و گفت: در حوزه‌هایی مانند جراحی قلب، چشم‌پزشکی و برخی تکنیک‌های نوین درمانی، کشور ما به استانداردهای جهانی دست یافته است.

رئیس زاده تأکید کرد که روحیه ایثار و فداکاری که در فرهنگ جامعه پزشکی ایران ریشه دارد، می‌تواند در ارتقای جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی نیز اثرگذار باشد.

به گفته وی، وجود بیمارستان‌های مجهز، شرایط مطلوب هتلینگ و همچنین جاذبه‌های اقلیمی و فرهنگی ایران، شرایطی را فراهم کرده که می‌توان به جذب بیماران خارجی امیدوار بود. او اظهار داشت: باید بتوانیم علاوه بر جذب سرمایه اقتصادی، پیام‌آور صلح و دوستی برای ملت‌های منطقه باشیم.

رئیس سازمان نظام پزشکی همچنین یادآور شد که پیشینه درخشان ایران در تاریخ پزشکی جهان قابل مقایسه با تمدن‌های دیگر نیست و گفت: این تمدن غنی باید بیشتر شناخته شود تا جهان بداند پزشکان ایرانی چه توانایی‌هایی در اختیار دارند.

در پایان، رئیس‌زاده بر ضرورت ایجاد قوانین روشن و چارچوب مشخص از سوی دولت تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: ایران ظرفیت آن را دارد که میزبان بیماران از سراسر دنیا باشد و در حوزه گردشگری سلامت به یکی از مقاصد اصلی تبدیل شود.