تمهیدات ترافیکی مراسم عزاداری ۲۸ صفر در سنندج اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی‌زاده صبح پنجشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: همزمان با برگزاری مراسم عزاداری ۲۸ صفر در سراسر کشور، این مراسم روز جمعه در شهرهای مختلف استان از جمله سنندج برگزار خواهد شد.

وی افزود: مسیر حرکت دسته‌جات عزاداری در سنندج از میدان آزادی و خیابان فردوسی به سمت میدان انقلاب و حسینیه تعیین شده و به همین منظور محدودیت‌های ترافیکی برای تسهیل تردد و روان‌سازی عبور و مرور در این مسیرها اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان گفت: این محدودیت‌ها از ساعت ۸ صبح روز جمعه آغاز می‌شود و خودروهایی که در مسیرهای میدان انقلاب، میدان آزادی، خیابان امام (ره) و خیابان آیت‌الله طالقانی پارک شده باشند توسط جرثقیل به خیابان‌های اطراف منتقل خواهند شد.

همتی‌زاده خاطرنشان کرد: طی برگزاری مراسم، تردد خودروها در مسیرهای سه‌راهی خیابان مولوی به سمت میدان آزادی، تقاطع انقلاب و سه‌راه حبیبی به سمت میدان انقلاب ممنوع خواهد بود.

وی در پایان از شهروندان خواست نهایت همکاری را با عوامل انتظامی داشته باشند و تاکید کرد: از همشهریانی که با وسیله نقلیه شخصی در مراسم حاضر می‌شوند انتظار می‌رود از پارک خودرو در مسیرهای اصلی و ایجاد سد معبر خودداری کنند.