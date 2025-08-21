  1. استانها
تمهیدات ترافیکی مراسم عزاداری ۲۸ صفر در سنندج اعلام شد

سنندج - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان از اجرای محدودیت‌ها و تمهیدات ترافیکی در مسیرهای منتهی به برگزاری مراسم عزاداری ۲۸ صفر در شهر سنندج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی‌زاده صبح پنجشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: همزمان با برگزاری مراسم عزاداری ۲۸ صفر در سراسر کشور، این مراسم روز جمعه در شهرهای مختلف استان از جمله سنندج برگزار خواهد شد.

وی افزود: مسیر حرکت دسته‌جات عزاداری در سنندج از میدان آزادی و خیابان فردوسی به سمت میدان انقلاب و حسینیه تعیین شده و به همین منظور محدودیت‌های ترافیکی برای تسهیل تردد و روان‌سازی عبور و مرور در این مسیرها اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان گفت: این محدودیت‌ها از ساعت ۸ صبح روز جمعه آغاز می‌شود و خودروهایی که در مسیرهای میدان انقلاب، میدان آزادی، خیابان امام (ره) و خیابان آیت‌الله طالقانی پارک شده باشند توسط جرثقیل به خیابان‌های اطراف منتقل خواهند شد.

همتی‌زاده خاطرنشان کرد: طی برگزاری مراسم، تردد خودروها در مسیرهای سه‌راهی خیابان مولوی به سمت میدان آزادی، تقاطع انقلاب و سه‌راه حبیبی به سمت میدان انقلاب ممنوع خواهد بود.

وی در پایان از شهروندان خواست نهایت همکاری را با عوامل انتظامی داشته باشند و تاکید کرد: از همشهریانی که با وسیله نقلیه شخصی در مراسم حاضر می‌شوند انتظار می‌رود از پارک خودرو در مسیرهای اصلی و ایجاد سد معبر خودداری کنند.

