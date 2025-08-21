مراسم عزاداری ۲۸ صفر در سنندج همزمان با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

حجتالاسلام سید محمد سادات در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت سالروز ارتحال نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت سبط اکبر امام حسن مجتبی (ع)، مراسم عزاداری و دستهروی هیئتهای مذهبی روز جمعه ۳۱ مردادماه در شهر سنندج برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مراسم معنوی همزمان با راهپیمایی «جمعههای خشم» در محکومیت استمرار جنایات وحشیانه و کودککشی رژیم صهیونیستی در میدان آزادی سنندج آغاز میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور گسترده در این مراسم گفت: برگزاری عزاداری و راهپیمایی در چنین ایامی، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمانهای رسول خدا (ص) و اهلبیت (ع) و همچنین اعلام انزجار از ظلم و جنایت دشم نان اسلام است.
وی اضافه کرد: نظیر این مراسم در سایر شهرهای استان برگزار میشود.
