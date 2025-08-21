علی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اطفای آتش‌سوزی ارتفاعات سالوک اظهار کرد: آتش‌سوزی اکنون در مرحله اطفای نهایی قرار دارد و نیروهای امدادی برای اطمینان از خاموشی کامل، همچنان در محل حضور دارند.

وی افزود: خوشبختانه با اقدام به موقع و هماهنگی بالگردهای هلال احمر، از گسترش آتش و خسارت بیشتر جلوگیری شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی همچنین یادآور شد که علت قطعی آتش‌سوزی هنوز در دست بررسی است و برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه، مراقبت و پایش مستمر جنگل‌ها و مراتع در دستور کار قرار دارد.

گودرزی از همکاری نیروهای محلی، محیط زیست و هلال احمر برای کنترل سریع حریق قدردانی کرد و تأکید کرد که آموزش عمومی در زمینه پیشگیری از حریق جنگل‌ها و مراتع، نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی دارد.