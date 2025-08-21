  1. استانها
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

آتش‌سوزی ارتفاعات سالوک مهار شد

بجنورد- مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: عرصه جنگلی در منطقه چهاربید سالوک در شهرستان اسفراین که دچار آتش سوزی شده بود، مهار شد.

علی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اطفای آتش‌سوزی ارتفاعات سالوک اظهار کرد: آتش‌سوزی اکنون در مرحله اطفای نهایی قرار دارد و نیروهای امدادی برای اطمینان از خاموشی کامل، همچنان در محل حضور دارند.

وی افزود: خوشبختانه با اقدام به موقع و هماهنگی بالگردهای هلال احمر، از گسترش آتش و خسارت بیشتر جلوگیری شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی همچنین یادآور شد که علت قطعی آتش‌سوزی هنوز در دست بررسی است و برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه، مراقبت و پایش مستمر جنگل‌ها و مراتع در دستور کار قرار دارد.

گودرزی از همکاری نیروهای محلی، محیط زیست و هلال احمر برای کنترل سریع حریق قدردانی کرد و تأکید کرد که آموزش عمومی در زمینه پیشگیری از حریق جنگل‌ها و مراتع، نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی دارد.

