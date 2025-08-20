علی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی در منطقه چهاربید سالوک همچنان ادامه دارد و وزش باد شدید مهار آن را دشوار کرده است.

وی در ادامه افزود: هم‌اکنون نیروهای مردمی، محیط‌بانان و عوامل منابع طبیعی در محل حضور دارند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی افزود: صعب‌العبور بودن مسیر و وزش باد شدید، عملیات مهار آتش را با دشواری مواجه کرده است.

گودرزی با اشاره به خسارت‌های این حادثه گفت: آتش‌سوزی خسارات زیادی به پوشش گیاهی منطقه و درختان ارزشمند ارس وارد کرده و همچنان ادامه دارد.