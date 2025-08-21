حریق مراتع طارم سفلی در قزوین

مرتضی کشاورز کلهر در گفتوگو با خبرنگار مهر از وقوع آتشسوزی در بخشهایی از مراتع و جنگلهای منطقه طارم خبر داد و اظهار کرد: این حریق در محدوده روستای حسینآباد و مناطق اطراف آن رخ داده و خوشبختانه گستردگی زیادی ندارد.
بخشدار طارم اضافه کرد: آتش تحت کنترل است و نیروهای امدادی به سرعت در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق در حال انجام است.
کشاورز کلهر با اشاره به اهمیت حفظ پوشش گیاهی و منابع طبیعی منطقه، از همکاری دستگاههای امدادی و محلی برای کنترل سریع آتشسوزی قدردانی کرد و افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و احتمال گسترش آتش، اقدامات پیشگیرانه و واکنش سریع از اهمیت بالایی برخوردار است.
