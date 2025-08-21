  1. استانها
  2. قزوین
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۰۳

حریق مراتع طارم سفلی در قزوین

حریق مراتع طارم سفلی در قزوین

قزوین- بخشدار طارم با تایید وقوع حریق در مراتع طارم با تاکید بر اینکه حریق گسترده نیست گفت: نیروهای امدادی در حال اطفا هستند.

مرتضی کشاورز کلهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از وقوع آتش‌سوزی در بخش‌هایی از مراتع و جنگل‌های منطقه طارم خبر داد و اظهار کرد: این حریق در محدوده روستای حسین‌آباد و مناطق اطراف آن رخ داده و خوشبختانه گستردگی زیادی ندارد.

بخشدار طارم اضافه کرد: آتش تحت کنترل است و نیروهای امدادی به سرعت در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق در حال انجام است.

کشاورز کلهر با اشاره به اهمیت حفظ پوشش گیاهی و منابع طبیعی منطقه، از همکاری دستگاه‌های امدادی و محلی برای کنترل سریع آتش‌سوزی قدردانی کرد و افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و احتمال گسترش آتش، اقدامات پیشگیرانه و واکنش سریع از اهمیت بالایی برخوردار است.

کد خبر 6567226

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها