چرا مبلغ قبوض آب بالا است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی‌بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور گفت: افزایش تعرفه آب به میزان حدود ۲۸ درصد بوده که ناشی از افزایش نرخ آب غیر یارانه‌ای از ۷,۰۰۰ تومان به ۹,۰۰۰ تومان است.

وی افزود: در قبوض آب، علاوه بر مبلغ آب، ردیف‌هایی برای آبونمان فاضلاب و انشعاب نیز وجود دارد، اما افزایش اصلی که در رسانه‌ها گزارش شده، به این دلیل است که در دوره جنگ ۱۲ روزه، قرائت کنتور انجام نمی‌شد و قبوض برآوردی صادر می‌گردید.

بزرگ زاده گفت: حدود ۴۵ درصد از مردم بر اساس قبوض برآوردی پرداخت کردند و ۵۵ درصد دیگر پرداخت نکردند. اکنون قبوض این دو دوره، که جمعاً حدود ۷۰ روز را در بر می‌گیرد، بر اساس قرائت واقعی صادر شده که به همین دلیل مبلغ آن‌ها در مقایسه با گذشته افزایش یافته است.