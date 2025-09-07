به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی بعد از ظهر یکشنبه در شورای اداری شهرستان با اشاره به چالشهای جنگ ۱۲ روزه گفت: این بحران هرچند فشارهایی ایجاد کرد، اما انسجام ملی را تقویت نمود و با مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری بسیاری از مشکلات به سرعت برطرف شد.
وی افزود: شهرستان نوشهر در آن ایام میزبان صدها هزار مسافر از نقاط مختلف کشور بود و با تلاش مسئولان، تأمین کالاهای اساسی از جمله نان و سوخت به خوبی انجام شد.
جهانشاهی همچنین بر ضرورت حضور مستقیم مدیران در میز خدمت تأکید کرد و بیان داشت: مردم انتظار دارند خود مدیران مشکلات آنها را بشنوند و پیگیری کنند تا نتیجه ملموس حاصل شود.
فرماندار نوشهر درباره طرح ملی جینف اظهار داشت: اجرای صحیح این طرح در شهرها و روستاها اهمیت فراوان دارد و اطلاعات دقیق برای توسعه روستاها و همچنین انتخابات شوراها ضروری است.
وی معرفی دستاوردهای دولت را ضروری دانست و افزود: در شهرستان نوشهر طی یک سال گذشته ۹۶ پروژه با اعتبار ۶۹۰ میلیارد تومان افتتاح و کلنگزنی شد.
جهانشاهی اعلام کرد: ۷۰۰ مگاوات برق جدید به شبکه استان مازندران اضافه خواهد شد و دو نیروگاه ۲۵ مگاواتی در نوشهر احداث میشود تا ناترازی انرژی برطرف شود.
وی کارآفرینی را موتور محرکه توسعه اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: کارآفرینی علاوه بر ایجاد اشتغال، سرمایههای سرگردان را جذب و منابع دولت را برای پروژههای زیربنایی و خدمات اجتماعی افزایش میدهد.
