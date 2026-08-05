پروژه راه دسترسی نوشهر ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی شامگاه چهارشنبه در جمع مدیران شهرستان با بیان اینکه مدیریت شرایط دشوار کشور نیازمند انسجام و همکاری همه دستگاه‌هاست، افزود: در ماه‌های اخیر با وجود فشارها و شرایط خاص، خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین کالاهای اساسی، سوخت و نیازهای عمومی مردم بدون وقفه ادامه پیدا کرد.

فرماندار نوشهر با اشاره به نقش مجموعه مدیریتی استان در پیشبرد برنامه‌های شهرستان گفت: پیگیری‌های استاندار مازندران و همراهی مدیران استانی موجب شده برخی طرح‌های مهم که سال‌ها با کندی مواجه بودند، دوباره در مسیر اجرا قرار گیرند.

جهانشاهی یکی از این طرح‌ها را پروژه راه دسترسی بندر نوشهر عنوان کرد و افزود: این پروژه اکنون بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تلاش می‌شود با رعایت استانداردهای فنی و کیفیت مناسب به بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: توسعه فعالیت‌های بندری و بهبود دسترسی به این مجموعه، از موضوعات مهم اقتصادی شهرستان است و تکمیل این مسیر می‌تواند آثار مثبتی برای منطقه داشته باشد.

فرماندار نوشهر همچنین به موضوع فعال شدن خط پروازی فرودگاه نوشهر اشاره کرد و گفت: این طرح با همکاری دستگاه‌های مختلف، پیگیری نماینده مردم در مجلس، مدیریت شهری و حمایت مسئولان استانی در حال دنبال شدن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و وحدت در شهرستان اظهار کرد: اختلاف‌افکنی و ایجاد حاشیه نمی‌تواند مانعی برای مسیر توسعه نوشهر باشد و مجموعه مدیریتی شهرستان با همدلی و همکاری، برنامه‌های توسعه‌ای را دنبال خواهد کرد.

جهانشاهی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: مدیر موفق باید در میان مردم حضور داشته باشد، مشکلات را از نزدیک ببیند و برای رفع آنها پیگیری عملی انجام دهد؛ چراکه جلسات مدیریتی زمانی اثرگذار است که نتیجه آن در زندگی مردم دیده شود.

وی خواستار توجه بیشتر دستگاه‌های خدمات‌رسان به موضوعاتی مانند ترمیم حفاری‌های انجام‌شده، بهبود پوشش تلفن همراه در مناطق دارای مشکل و نظارت مستمر بر بازار شد.

فرماندار نوشهر همچنین بر ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تأکید کرد و گفت: زمین‌های کشاورزی بخشی از سرمایه‌های مهم منطقه هستند و حفاظت از آنها نیازمند همکاری جدی بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های مسئول است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه نوشهر با تکیه بر ظرفیت‌های شهرستان، حمایت‌های دولت و همراهی مردم ادامه خواهد یافت و اولویت اصلی مدیران باید خدمت‌رسانی مؤثر و پاسخگویی به مطالبات شهروندان باشد.