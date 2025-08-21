اجرای ۹۷۳ پروژه عمرانی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر آذر صبح پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی عملکرد دستگاههای اجرایی در مناسبتهایی نظیر هفته دولت و دهه فجر، اظهار داشت: ارائه گزارشهای شفاف از فعالیتها موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت انگیزه در میان کارکنان و جامعه میشود.
وی حوزه عمرانی را موتور محرک توسعه استان دانست و افزود: زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی باید پیش از هر اقدام فراهم شود و این مسئولیت بر عهده دستگاههای اجرایی است.
آذر با اشاره به ثبت ۹۶۳ پروژه عمرانی در سامانه «من» در سال جاری، گفت: از این تعداد، ۱۷۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱,۳۶۰ میلیارد تومان در هفته دولت کلنگزنی خواهد شد و ۷۹۳ پروژه نیز با ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: علاوه بر پروژههای ثبتشده، ۱۰ پروژه خارج از سامانه نیز در حال اجراست که از جمله آنها میتوان به پروژه تولید ورق در شرکت ورق قلعه اندوه و تأمین آب شرب شهرستانهای خانمیرزا، لردگان، پلاک و بروجن اشاره کرد.
معاون عمرانی استانداری با بیان اینکه مجموع پروژههای عمرانی استان به ۹۷۳ مورد با ارزش حدود ۱,۴۱۶ میلیارد تومان میرسد، خاطرنشان کرد: با احتساب پروژههای در حال اجرا و کلنگزنی، ارزش کل پروژهها به بیش از ۱۸,۳۰۰ میلیارد تومان افزایش مییابد.
وی شهرستان شهرکرد را دارای بیشترین تعداد پروژه دانست و گفت: شهرستان لردگان نیز در رتبه نخست پروژههای عمرانی قرار دارد. همچنین شهرستان فرخشهر به دلیل جدیدالتأسیس بودن، کمترین تعداد پروژه را داراست.
آذر در ادامه به فعالیتهای وزارت نیرو در حوزه آب و فاضلاب، خطوط انتقال نیرو و تصفیهخانهها اشاره کرد و افزود: وزارت کشور و شهرداریها نیز در توسعه شهری و روستایی، بهویژه در دهیاریها، عملکرد قابل توجهی داشتهاند.
وی با اشاره به وجود ۸۰۰ روستا در استان، گفت: حدود ۶۰۰ روستا در پروژههای عمرانی مشارکت دارند. همچنین در بخش شهری، ۱۹ پروژه در ۴۳ شهر استان اجرا میشود که سهم شهرکرد و لردگان در این میان قابل توجه است.
در پایان، معاون عمرانی استانداری بر ضرورت اطلاعرسانی صحیح و شفافسازی پروژهها برای جلب اعتماد عمومی و ارتقای انگیزه در دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
