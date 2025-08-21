گفتمان وحدت اسلامی امروز به یک اندیشه جهانی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید شهریاری، ظهر پنجشنبه در همایش وحدت اسلامی که در گرگان برگزار شد، با قدردانی از مردم و علمای استان گلستان که در بحران جنگ ۱۲ روزه اخیر در کنار نظام اسلامی ایستادند، اظهار کرد: در این مدت کوتاه، مردم گلستان با حضور به‌موقع در صحنه، صدور بیانیه‌های شجاعانه و حمایت‌های بی‌دریغ خود از نظام، ثابت کردند که نسبت به انقلاب اسلامی نه تنها احساس تعلق دارند، بلکه به طور جدی مسئولیت آن را پذیرفته‌اند.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل علمای شیعه و سنی استان در تقویت این همبستگی، افزود: این همدلی و اتحاد مثال‌زدنی، جلوه‌ای از گفتمان وحدت اسلامی است که نه تنها در ایران، بلکه در سطح جهانی به یک جریان قدرتمند تبدیل شده است.

گفتمان وحدت اسلامی؛ اصل‌های پایه‌گذار

شهریاری در ادامه سخنان خود، به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی اشاره کرد و گفت: گفتمان وحدت اسلامی که امروز در محور مقاومت نمایان شده است، بر پایه اندیشه‌های امام خمینی (ره) و استمرار آن توسط رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است. این گفتمان، گفتمان آزادی، کرامت انسانی و عدالت است.

وی افزود: این گفتمان بر سه اصل پایه کرامت انسانی، عدالت و آزادی و هویت سیاسی استوار است.

دفاع از حقوق بشر و مقابله با ظلم در فلسطین

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، به وضعیت فاجعه‌بار مردم فلسطین اشاره کرد و گفت: ظلم‌هایی که امروز در فلسطین علیه مردم مظلوم این سرزمین اعمال می‌شود، نه تنها ناقض کرامت انسانی است، بلکه ابتدایی‌ترین حقوق بشر را نیز نقض می‌کند.

گفتمان وحدت اسلامی؛ گفتمان جهانی

وی همچنین افزود: گفتمان وحدت اسلامی دیگر مختص به یک استان یا یک کشور نیست. این اندیشه امروز به یک گفتمان جهانی تبدیل شده که در بسیاری از کشورهای جهان اسلام جریان دارد.

استقلال سیاسی؛ مؤلفه اصلی گفتمان مقاومت

شهریاری در ادامه به اهمیت استقلال و امنیت سیاسی ملت‌ها در چارچوب گفتمان مقاومت پرداخت و گفت: ما خواستار استقلال سیاسی و تصمیم‌گیری خود در امور داخلی هستیم. نمی‌خواهیم هیچ قدرت خارجی برای ما رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر انتخاب کند. همین استقلال است که باعث خشم استکبار جهانی شده است.

وی اظهار کرد: اگر در جنگ اخیر شهدایی تقدیم کردیم، این فداکاری‌ها برای دفاع از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و استقلال سیاسی بود. دشمن تنها زمانی مجبور به پذیرش آتش‌بس شد که ضربات سنگینی به آن وارد شد و نقاط ضعف خود را به نمایش گذاشت.

گفتمان مقاومت؛ یک گفتمان صادر شده به جهان اسلام

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: گفتمان مقاومت امروز یک گفتمان تولیدشده و صادرشده است. امروز دیگر نیاز نیست تنها در داخل کشور درباره وحدت سخن بگوییم؛ چراکه این وحدت را در عمل ایجاد و به جهان اسلام صادر کرده‌ایم. این وحدت به برکت انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است و امروز به یکی از اصول مشترک بسیاری از علمای جهان اسلام تبدیل شده است.

وی بر اهمیت جایگاه ولایت فقیه در این گفتمان تأکید کرد و گفت: ولایت فقیه به عنوان ولایت اولی‌الامر در چارچوب حدود الهی، نه تنها در ایران بلکه در میان بسیاری از علمای اهل سنت نیز پذیرفته شده است.