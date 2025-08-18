  1. استانها
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

اعزام روحانیون کردستانی به مشهد مقدس برای شرکت در همایش وحدت اسلامی

سنندج- همزمان با ایام ۲۸ صفر و در آستانه برگزاری همایش وحدت و تقریب مذاهب اسلامی، ۵۰ نفر از روحانیون استان کردستان به مقصد قم و مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروانی متشکل از ۵۰ نفر از روحانیون کردستانی صبح دوشنبه با هدف زیارت و حضور در برنامه‌های مذهبی و فرهنگی، عازم قم و مشهد مقدس شدند.

این کاروان در نخستین مرحله از سفر خود وارد شهر قم شده و با حضور در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به زیارت این بانوی گرامی پرداختند.

روحانیون کردستانی پس از زیارت بارگاه کریمه اهل بیت (س)، راهی مشهد مقدس خواهند شد تا علاوه بر زیارت حرم مطهر امام رضا (ع)، در همایش بزرگ وحدت و تقریب مذاهب اسلامی نیز شرکت کنند.

گفتنی است؛ این سفر در آستانه ۲۸ صفر، سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، امام جعفر صادق (ع) و امام رضا (ع) انجام می‌شود و هدف اصلی آن تعمیق همبستگی دینی و تقویت ارتباط میان علمای مذاهب مختلف اسلامی عنوان شده است.

