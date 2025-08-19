دیدار دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با عباس عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری به همراه جمعی از معاونین مجمع و مسئولان برگزاری سی و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با دکتر عباس عراقچی وزیر امورخارجه دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار مباحثی همچون برگزاری سی و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در دوران آتش بس، مطرح شد که مورد استقبال و تاکید وزیر امور خارجه قرار گرفت.
همچنین مسائلی همچون همکاری و حمایت وزارت امورخارجه، بررسی فهرست میهمانهای کنفرانس، دیدار و ضیافت شام وزیر امور خارجه با میهمانها و… مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
