۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۷

دیدار دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با عباس عراقچی

حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با دکتر عباس عراقچی وزیر امورخارجه دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری به همراه جمعی از معاونین مجمع و مسئولان برگزاری سی و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با دکتر عباس عراقچی وزیر امورخارجه دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار مباحثی همچون برگزاری سی و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در دوران آتش بس، مطرح شد که مورد استقبال و تاکید وزیر امور خارجه قرار گرفت.

همچنین مسائلی همچون همکاری و حمایت وزارت امورخارجه، بررسی فهرست میهمان‌های کنفرانس، دیدار و ضیافت شام وزیر امور خارجه با میهمان‌ها و… مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سمانه نوری زاده قصری

