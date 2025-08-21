  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

برگزاری آئین روز جهانی مسجد در سنندج

برگزاری آئین روز جهانی مسجد در سنندج

سنندج- مراسم گرامیداشت رو جهانی مسجد با تکریم فعالان حوزه مساجد استان کردستان در مسجد جامع سنندج برگزار شد.

دریافت 31 MB
کد خبر 6567143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها