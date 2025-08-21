https://mehrnews.com/x38Qbm ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴ کد خبر 6567143 استانها کردستان استانها کردستان ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴ برگزاری آئین روز جهانی مسجد در سنندج سنندج- مراسم گرامیداشت رو جهانی مسجد با تکریم فعالان حوزه مساجد استان کردستان در مسجد جامع سنندج برگزار شد. دریافت 31 MB کد خبر 6567143 کپی شد مطالب مرتبط کارکردهای اصلی مساجد در جامعه باید مورد توجه قرار گیرند آیین تکریم فعالان مساجد استان کردستان در سنندج کمک به فعالیتهای مسجد باعث کسب موفقیت بیشتر افراد در جامعه می شود محفل انس با قرآن کریم در سنندج برگزار شد برچسبها سنندج استان کردستان مسجد
نظر شما