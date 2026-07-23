به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر پنجشنبه در بازدید از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در شهرستان عسلویه با بیان اینکه، پروژه‌های شهرستان عسلویه، فعال هستند و از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اعتباری و مالی، تلاش شده خللی در روند اجرای طرح‌ها ایجاد نشود.

وی افزود: تعدادی از پروژه‌هایی که امروز بازدید کردیم، هفته دولت امسال به بهره‌برداری می‌رسند، تعدادی از پروژه‌ها نیز در دهه فجر سال جاری وارد مدار بهره‌برداری می‌شوند و برخی از پروژه‌ها نیز بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، سال آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های ما که از تبعات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر است، کاهش درآمدهای دولت و تخصیص اعتبارات است که البته با این وجود، با همکاری بخش خصوصی و تلاش مضاعف مدیران، به گونه‌ای عمل شده که آسیب جدی به پروژه‌ها وارد نشود.

زارع تصریح کرد: از روش‌های تأمین مالی مختلف در استان و شهرستان‌ها استفاده می‌کنیم، بویژه در شهرستان عسلویه که با استفاده از محل اعتبارات شورای راهبردی و مسئولیت‌های اجتماعی، استفاده شده است.

وی یادآور شد: از جمله پروژه‌های خوب شهرستان عسلویه، پروژه لندفیل و سایت پسماند شهرستان عسلویه است که با مشارکت و همکاری منطقه ویژه انرژی پارس، شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان عسلویه و اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اجرایی شده و فاز نخست پروژه در نیمه سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار بوشهر ابراز داشت: یکی از چالش‌های مهم استان، تامین و توزیع آب شرب است که در شهرستان عسلویه نیز همواره این مشکل‌ برجسته بوده و به همین دلیل، طرح‌ آب‌شیرین‌کن برای بهبود وضعیت آب شرب عسلویه، اجرایی و عملیاتی شده‌ که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است.

‌زارع با اشاره به طرح‌های ساخت مسکن در عسلویه افزود: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت، تاکنون، مدارک بیش از ۵۰۰ نفر از متقاضیان در شهرستان عسلویه تایید شده و بیش از۴۵۰ قطعه زمین واگذار و مابقی افراد نیز در حال انعقاد قرارداد و تحویل زمین هستند.

وی گفت: آماده‌سازی بخش زیادی از زمین‌ها انجام گرفته و شبکه آب و گاز نیز اجرایی شده و شبکه برق نیز در آینده انجام می‌شود.