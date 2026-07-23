پلنگ به آبشار شاهرود بازگشت؛ همزیستی مسئولانه، ضرورتی دوچندان

علیاکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر از رؤیت دوباره یک قلاده پلنگ در محدوده آبشار دوم جاده سلامت طی شامگاه گذشته خبر داد و اظهار کرد: تصاویر و فیلم این پلنگ توسط محمدرضا جلالی ثبت و در فضای مجازی منتشر شده است.
وی با اشاره به اینکه در این تصاویر، پلنگ در حال نوشیدن آب دیده میشود و همزمان شهروندان نیز در فاصلهای نزدیک در حال تردد و پیادهروی هستند، افزود: حضور این گونه ارزشمند در حاشیه شهر، جلوهای از پویایی اکوسیستم و غنای زیستی منطقه شاهرود است؛ موضوعی که نشان میدهد حیاتوحش این منطقه همچنان زنده و پویاست.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شاهرود با قدردانی از فرهنگ بالای مردم این شهرستان در تعامل با طبیعت، تصریح کرد: شهروندان طبیعتدوست شاهرود طی سالهای اخیر با رفتار مسئولانه و احترام به زیستگاههای طبیعی، به همراهان و همیاران واقعی محیطزیست تبدیل شدهاند و همین فرهنگ ارزشمند، نقش مهمی در حفاظت از گونههای شاخص حیاتوحش داشته است.
قربانلو در عین حال تأکید کرد: با وجود ارزش بالای حفاظتی پلنگ ایرانی، نزدیکی این گونه به محدودههای شهری و مسیرهای پرتردد، میتواند برای انسان و حیوان مخاطرهآفرین باشد؛ از این رو ضروری است با اجرای تمهیدات کارشناسی و اقدامات پیشگیرانه، زمینه بازگشت این گربهسان کمنظیر به زیستگاههای امن و دور از محدوده شهری فراهم شود تا هم امنیت شهروندان حفظ شود و هم آسیبی متوجه این گونه ارزشمند و نادر نشود.
وی از شهروندان خواست از تردد انفرادی، بهویژه در ساعات شب، در محدوده آبشار و جاده سلامتی خودداری کنند و در صورت مشاهده پلنگ یا هرگونه مورد مشکوک، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به اداره حفاظت محیطزیست یا دستگاههای مسئول اطلاع دهند.
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