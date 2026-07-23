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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

پلنگ به آبشار شاهرود بازگشت؛ همزیستی مسئولانه، ضرورتی دوچندان

پلنگ به آبشار شاهرود بازگشت؛ همزیستی مسئولانه، ضرورتی دوچندان

شاهرود- رئیس محیط زیست شاهرود از رویت دوباره پلنگ در محدوده آبشار جاده سلامت خبر داد و بار دیگر بر پویایی حیات‌وحش منطقه و ضرورت حفاظت همزمان از امنیت شهروندان و این گونه ارزشمند تأکید کرد.

علی‌اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر از رؤیت دوباره یک قلاده پلنگ در محدوده آبشار دوم جاده سلامت طی شامگاه گذشته خبر داد و اظهار کرد: تصاویر و فیلم این پلنگ توسط محمدرضا جلالی ثبت و در فضای مجازی منتشر شده است.

وی با اشاره به اینکه در این تصاویر، پلنگ در حال نوشیدن آب دیده می‌شود و همزمان شهروندان نیز در فاصله‌ای نزدیک در حال تردد و پیاده‌روی هستند، افزود: حضور این گونه ارزشمند در حاشیه شهر، جلوه‌ای از پویایی اکوسیستم و غنای زیستی منطقه شاهرود است؛ موضوعی که نشان می‌دهد حیات‌وحش این منطقه همچنان زنده و پویاست.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شاهرود با قدردانی از فرهنگ بالای مردم این شهرستان در تعامل با طبیعت، تصریح کرد: شهروندان طبیعت‌دوست شاهرود طی سال‌های اخیر با رفتار مسئولانه و احترام به زیستگاه‌های طبیعی، به همراهان و همیاران واقعی محیط‌زیست تبدیل شده‌اند و همین فرهنگ ارزشمند، نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های شاخص حیات‌وحش داشته است.

قربانلو در عین حال تأکید کرد: با وجود ارزش بالای حفاظتی پلنگ ایرانی، نزدیکی این گونه به محدوده‌های شهری و مسیرهای پرتردد، می‌تواند برای انسان و حیوان مخاطره‌آفرین باشد؛ از این رو ضروری است با اجرای تمهیدات کارشناسی و اقدامات پیشگیرانه، زمینه بازگشت این گربه‌سان کم‌نظیر به زیستگاه‌های امن و دور از محدوده شهری فراهم شود تا هم امنیت شهروندان حفظ شود و هم آسیبی متوجه این گونه ارزشمند و نادر نشود.

وی از شهروندان خواست از تردد انفرادی، به‌ویژه در ساعات شب، در محدوده آبشار و جاده سلامتی خودداری کنند و در صورت مشاهده پلنگ یا هرگونه مورد مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به اداره حفاظت محیط‌زیست یا دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.

کد مطلب 6896933

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