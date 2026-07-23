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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

برخورد با سقط جنین غیرقانونی در مهدیشهر

برخورد با سقط جنین غیرقانونی در مهدیشهر

مهدیشهر- رئیس کل دادگستری استان سمنان از برخورد با متخلفان در حوزه سقط جنین غیرقانونی در شهرستان مهدیشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری استان سمنان اعلام کرد: در پی وصول گزارشی مبنی بر وقوع سقط جنین و همچنین انتشار تصاویر مربوط به رها شدن جنین در یکی از معابر شهرستان، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی و مرجع انتظامی قرار گرفت و پرونده قضایی در دادگستری مهدیشهر تشکیل شد.

وی با بیان اینکه به موجب دستورات قضایی صادر شده، تحقیقات اولیه آغاز و در بررسی‌های انجام‌شده، خانمی که جنین را حمل می‌کرد شناسایی شد افزود: برای تکمیل تحقیقات و روشن‌شدن تمامی ابعاد موضوع، دستورات لازم به مراجع انتظامی و پزشکی قانونی صادر شده است تا علت و چگونگی وقوع این بزه احتمالی به صورت دقیق مشخص شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین اعلام کرد: از شهروندان درخواست می‌شود از انتشار اخبار تأییدنشده و دامن زدن به شایعات خودداری کنند.

اکبری بیان کرد: چنانچه در روند رسیدگی مشخص شود هرگونه اقدام غیرقانونی در این پرونده صورت گرفته است، با مرتکبان مطابق قانون، قاطعانه و عبرت‌آموز برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6896912

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