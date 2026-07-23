برخورد با سقط جنین غیرقانونی در مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری استان سمنان اعلام کرد: در پی وصول گزارشی مبنی بر وقوع سقط جنین و همچنین انتشار تصاویر مربوط به رها شدن جنین در یکی از معابر شهرستان، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی و مرجع انتظامی قرار گرفت و پرونده قضایی در دادگستری مهدیشهر تشکیل شد.
وی با بیان اینکه به موجب دستورات قضایی صادر شده، تحقیقات اولیه آغاز و در بررسیهای انجامشده، خانمی که جنین را حمل میکرد شناسایی شد افزود: برای تکمیل تحقیقات و روشنشدن تمامی ابعاد موضوع، دستورات لازم به مراجع انتظامی و پزشکی قانونی صادر شده است تا علت و چگونگی وقوع این بزه احتمالی به صورت دقیق مشخص شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین اعلام کرد: از شهروندان درخواست میشود از انتشار اخبار تأییدنشده و دامن زدن به شایعات خودداری کنند.
اکبری بیان کرد: چنانچه در روند رسیدگی مشخص شود هرگونه اقدام غیرقانونی در این پرونده صورت گرفته است، با مرتکبان مطابق قانون، قاطعانه و عبرتآموز برخورد خواهد شد.
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