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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

معتمدیان:ظرفیت‌های پایتخت برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین بسیج می‌شود

معتمدیان:ظرفیت‌های پایتخت برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین بسیج می‌شود

تهران- استاندار تهران با حضور در مرز مهران از آمادگی استان برای تأمین تجهیزات، اعزام نیروهای خدماتی و پشتیبانی از موکب‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در نشست ستاد ویژه اربعین حسینی(ع) در مرز مهران، بر آمادگی استان تهران برای تقویت خدمات‌رسانی به زائران اربعین تأکید کرد.

وی اظهار کرد: استان تهران آمادگی دارد تجهیزات، امکانات و اکیپ‌های خدماتی مورد نیاز استان ایلام را تأمین کرده و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان خود را برای پشتیبانی از زائران اربعین به کار گیرد.

معتمدیان با قدردانی از تلاش‌های مردم و مسئولان استان ایلام، افزود: مرز مهران امروز به پرترددترین مرز کشور تبدیل شده و مدیریت این رویداد بزرگ نیازمند برنامه‌ریزی جامع در حوزه‌های امنیت، سلامت، حمل‌ونقل، اسکان و کاهش هزینه‌های سفر زائران است.

استاندار تهران با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای اربعین باید بر سه اصل «سفر امن، ایمن و ارزان» استوار باشد، تصریح کرد: در حوزه تأمین کالاهای اساسی موکب‌ها، آب‌رسانی، حمل‌ونقل، خدمات بهداشتی و درمانی و سایر نیازهای پشتیبانی، ظرفیت‌های استان تهران در کنار ستاد اربعین استان ایلام قرار خواهد گرفت.

وی امنیت پایدار را مهم‌ترین بستر توسعه استان ایلام دانست و خاطرنشان کرد: استان تهران با رویکردی برادرانه و در جایگاه خادمان زائران حسینی، تا پایان عملیات اربعین در کنار مردم و مسئولان استان ایلام خواهد بود تا خدمات‌رسانی به زائران با کیفیت، انسجام و ایمنی بیشتری انجام شود.

کد مطلب 6896925

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