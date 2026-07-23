به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در نشست ستاد ویژه اربعین حسینی(ع) در مرز مهران، بر آمادگی استان تهران برای تقویت خدمات‌رسانی به زائران اربعین تأکید کرد.

وی اظهار کرد: استان تهران آمادگی دارد تجهیزات، امکانات و اکیپ‌های خدماتی مورد نیاز استان ایلام را تأمین کرده و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان خود را برای پشتیبانی از زائران اربعین به کار گیرد.

معتمدیان با قدردانی از تلاش‌های مردم و مسئولان استان ایلام، افزود: مرز مهران امروز به پرترددترین مرز کشور تبدیل شده و مدیریت این رویداد بزرگ نیازمند برنامه‌ریزی جامع در حوزه‌های امنیت، سلامت، حمل‌ونقل، اسکان و کاهش هزینه‌های سفر زائران است.

استاندار تهران با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای اربعین باید بر سه اصل «سفر امن، ایمن و ارزان» استوار باشد، تصریح کرد: در حوزه تأمین کالاهای اساسی موکب‌ها، آب‌رسانی، حمل‌ونقل، خدمات بهداشتی و درمانی و سایر نیازهای پشتیبانی، ظرفیت‌های استان تهران در کنار ستاد اربعین استان ایلام قرار خواهد گرفت.

وی امنیت پایدار را مهم‌ترین بستر توسعه استان ایلام دانست و خاطرنشان کرد: استان تهران با رویکردی برادرانه و در جایگاه خادمان زائران حسینی، تا پایان عملیات اربعین در کنار مردم و مسئولان استان ایلام خواهد بود تا خدمات‌رسانی به زائران با کیفیت، انسجام و ایمنی بیشتری انجام شود.