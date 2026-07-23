دو نماینده تکواندوی قم در یک قدمی تیم ملی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، پریسا سادات حسینی و فاطمه سهرابی، دو تکواندوکار قمی، با راهیابی به مرحله دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی بانوان، در جمع مدعیان پوشیدن پیراهن تیم ملی قرار گرفتند.

رقابت‌های مرحله دوم انتخابی با حضور ورزشکاران برگزیده برگزار می‌شود و نفرات حاضر در این مرحله برای کسب جایگاه در ترکیب نهایی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

اعزام تیم ملی بانوان به مسابقات آزاد جهانی ۲۰۲۶ چین منوط به نتایج این مرحله از رقابت‌های انتخابی است و ورزشکارانی که عملکرد موفق‌تری داشته باشند، فرصت حضور در ترکیب اعزامی را به دست خواهند آورد.

دو نماینده استان قم نیز در ادامه این مسیر، با دیگر مدعیان رقابت خواهند کرد تا برای کسب سهمیه حضور در این رویداد جهانی شانس خود را محک بزنند.