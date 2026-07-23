به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضایی با تشریح آخرین وضعیت ثبت‌نام زائران پیاده مشهد اظهار کرد: فرآیند ثبت‌نام امسال با اندکی تأخیر و پس از برگزاری مراسم تشییع آغاز شد، زیرا جمعیت خدمتگزار زائران پیاده مسئولیت اسکان بیش از ۲۰ هزار زائر پیاده را در ایام برگزاری آن مراسم بر عهده داشت.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده خراسان رضوی افزود: مطابق روال سال‌های گذشته، واحد ثبت‌نام جمعیت از طریق ارسال پیامک به مدیران کاروان‌های پیاده اطلاع‌رسانی کرده تا در صورت تمایل به تشرف، نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر توسط مدیران کاروان‌ها ثبت‌نام شده‌اند، گفت: در مرحله نخست، مدیر هر کاروان تعداد زائران را به‌صورت کلی اعلام می‌کند.

رضایی ادامه داد: مدیران کاروان‌ها برای تکمیل ثبت‌نام باید نامه معرفی از فرمانداری یا سازمان تبلیغات اسلامی را در این سامانه بارگذاری کنند. همچنین مشخصات مدیر، معاون، مسئول ثبت‌نام و روحانی کاروان نیز در این سامانه ثبت می‌شود تا پس از بررسی، مجوز نهایی صادر شود.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده خراسان رضوی درباره افرادی که بدون کاروان قصد تشرف دارند نیز گفت: بخشی از سامانه به ثبت‌نام زائران انفرادی اختصاص یافته است. این افراد پس از ثبت‌نام، توسط واحد ثبت‌نام به کاروان‌های موجود معرفی و همراه آنها اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به توصیه‌های این جمعیت برای مدیریت بهتر خدمات‌رسانی اظهار کرد: از مدیران کاروان‌ها خواسته‌ایم مسیرهای کوتاه‌تر را برای حرکت انتخاب کنند تا امکان بهره‌مندی بهتر از خدمات ایستگاه‌های صلواتی فراهم شود. مدیران موظف هستند زمان حرکت، زمان ورود به مشهد و مدت توقف در مسیر را اعلام کنند تا برنامه‌ریزی لازم برای ارائه خدمات انجام شود.

رضایی از پیش‌بینی ۳۶۰ ایستگاه خدماتی در مسیرهای منتهی به مشهد خبر داد و افزود: این ایستگاه‌ها خدمات رفاهی، درمانی، فرهنگی، تغذیه و در صورت نیاز اسکان را به زائران پیاده ارائه خواهند کرد.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده خراسان رضوی با تأکید بر اینکه آمار ثبت‌نام هنوز نهایی نشده است، گفت: اطلاعات زائران به‌صورت مستمر در حال تکمیل است و ممکن است تعداد افراد هر کاروان در طول مسیر تغییر کند. گاهی کاروانی با ۱۰۰ نفر ثبت‌نام می‌کند، اما در ادامه مسیر افراد دیگری به آن ملحق می‌شوند و تعداد اعضا افزایش می‌یابد.

وی همچنین درباره تعداد اعضای کاروان‌ها گفت: کاروان‌های بسیار پرجمعیت، مانند کاروان‌های هزار و ۵۰۰ نفره برای سهولت خدمات‌رسانی و مدیریت مسیر به گروه‌های کوچک‌تر و حداکثر ۵۰۰ نفره تقسیم می‌شوند.

رضایی درباره ترکیب جمعیتی زائران نیز اظهار کرد: بر اساس آمار اولیه بیشترین ثبت‌نام‌کنندگان را جوانان تشکیل می‌دهند. همچنین همانند سال‌های گذشته تعداد بانوان از آقایان بیشتر است. به‌طوری که سال گذشته ۵۳ درصد زائران را بانوان و ۴۷ درصد را آقایان تشکیل دادند و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز این روند ادامه داشته باشد.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آمار دقیق مسن‌ترین و کم‌سن‌ترین زائر پس از پایان ثبت‌نام و نهایی شدن اطلاعات اعلام خواهد شد، زیرا در مسیر حرکت نیز ممکن است افراد جدیدی به کاروان‌ها ملحق شوند و آمار تغییر کند.

وی تأکید کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده امکانات لازم برای پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران پیاده در مسیرهای منتهی به مشهد فراهم شده است و تلاش می‌شود هیچ زائری در طول مسیر با کمبود خدمات مواجه نشود.