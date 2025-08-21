جانشین فراجا: ارتقای اشراف اطلاعاتی باید با جدیت در دستور کار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی ظهر پنجشنبه در کمیسیون عملیات فراجا ویژه دهه آخر صفر در مشهد اظهار کرد: انضباط، اخلاص، ایثار، رشادت، احترام به مردم و آمادگی مقابله با تهدیدات ویترین سرمایه پلیس خدمتگزار است.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: در ایام سوگواری پایان ماه صفر، مشهد و خراسان رضوی مقصد مشتاقان تشرف و زیارت حرم مطهر رضوی است، از این رو تمهیدات ویژه انتظامی و ترافیکی با بهره گیری از منابع و حداکثر توان اطلاعاتی و عملیاتی به شایستگی در حال انجام است.

وی گفت: امروز پایش و بازدید هوایی از مرزهای استان انجام شد و آنچه مشاهده شد، نشان دهنده آمادگی بسیار خوب و عزم راسخ مرزبانان غیور و کارکنان خدمتگزار پلیس رضوی بود.

رضایی افزود: در این ایام مأموریت مرزبانان و نیروی انتظامی چند برابر می‌شود و باید همه ظرفیت‌ها برای تأمین امنیت و آرامش زائران به کار گرفته شود.

در این نشست، سرهنگ جواد جهانشیری به سمت جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی و سرهنگ محمود ریاحی به سمت معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی خراسان رضوی منصوب شدند.