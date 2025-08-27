جزئیاتی از پایش هوایی مرزهای استان کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در حاشیه پایش هوایی نوار مرزی استان کردستان اظهار داشت: هدف از پایش هوایی نوار مرزی، نظارت و ارزیابی وضعیت مرزها به منظور شناسایی و سنجش آمادگی عملیاتی نیروهای مرزبانی است.

وی با اشاره حوادث امنیتی اخیر در مرزهای استان کردستان، افزود: سعی ما بر این است تا در این مأموریت و بازدید، وضعیت توان و آمادگی عملیاتی نیروهای مرزبانی و همچنین شرایط جغرافیایی و محیطی که می‌تواند بر عملیات‌های انتظامی تأثیر بگذارد را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه و در توصیه به مرزبانان و لزوم حفظ هوشیاری این عزیزان تاکید و خاطرنشان کرد: با ارزیابی آمادگی نیروهای مرزبانی و منابع لجستیکی به منظور اطمینان از توانایی انجام وظایف سعی می‌کنیم در این بازدید نواقص موجود را مرتفع کنیم.

سردار رضایی خاطرنشان کرد: تسهیل همکاری بین نهادهای مختلف امنیتی و نظامی برای افزایش اثربخشی عملیات‌های مرزی قطعاً تأثیرگذار در بهبود و ارتقا امنیت خواهد شد.

وی با تاکید بر پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی از جمله قاچاق انسان، مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیرقانونی اضافه کرد: در تلاشیم تا با توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند نظارت هوایی، دوربین‌های هوشمند و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، کارایی پایش مرزی را افزایش دهیم.

این مقام ارشد انتظامی در خاتمه گفت: پایش هوایی نوار مرزی فرصت مناسبی را جهت شناسایی دقیق نقاط حساس حوزه استحفاظی به وجود آورده و کنترل مرزها را به مراتب دقیق و شدیدتر کرده است.

گفتنی است، در این بازدید سردار معصوم بیگی رئیس کل بازرسی فراجا، سردار جلال ستاره، جانشین فرمانده مرزبانی انتظامی و سردار رستمی، فرمانده مرزبانی استان کردستان، جانشین فرمانده کل انتظامی را همراهی کردند.