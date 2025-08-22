حجت‌الاسلام محسن هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با فرا رسیدن دهه پایانی سفر و به منظور ترویج فرهنگ رضوی، کاروان‌های پیاده از تمامی شهرستان‌های استان خراسان رضوی به سمت مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

رئیس ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: این اقدام با همکاری ادارات تبلیغات اسلامی استان و شورای حیات مذهبی انجام شده است و برنامه‌ریزی‌های لازم از روزهای قبل صورت گرفته است.

وی افزود: در ده روز پایانی صفر، کاروان‌های پیاده به قصد حضور در برنامه‌های حرم مطهر رضوی از شهرستان‌ها حرکت می‌کنند.

هادیان ابراز کرد: همچنین در جلسات منطقه‌ای با رؤسای ادارات و مسئولین هیأت‌های مذهبی مقرر شده است که تمامی این کاروان‌ها دارای روحانی همراه باشند تا در طول مسیر همراه زائران باشند.

رئیس ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین به راه‌اندازی پویشی با عنوان «عهد رضوی» توسط امور مبلغین استان اشاره کرد و گفت: در این پویش، مبلغین سراسر کشور دعوت شده‌اند تا در قالب کاروان‌های پیاده به مشهد مقدس اعزام شده و در مراسم‌های حرم مطهر رضوی حضور یابند.

وی تأکید کرد: این برنامه‌ها با هدف گسترش فرهنگ رضوی و تقویت شور و نشاط معنوی زائران در دهه پایانی سفر اجرا می‌شود.