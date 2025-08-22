  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۵

اجرای پویش «عهد رضوی» با حضور مبلغین در کاروان‌های پیاده زائران رضوی

اجرای پویش «عهد رضوی» با حضور مبلغین در کاروان‌های پیاده زائران رضوی

مشهد - رئیس ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اجرای پویش «عهد رضوی» با حضور مبلغین در کاروان‌های پیاده زائران گفت: در این پویش، مبلغین سراسر کشور دعوت شده‌اند.

حجت‌الاسلام محسن هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با فرا رسیدن دهه پایانی سفر و به منظور ترویج فرهنگ رضوی، کاروان‌های پیاده از تمامی شهرستان‌های استان خراسان رضوی به سمت مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

رئیس ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: این اقدام با همکاری ادارات تبلیغات اسلامی استان و شورای حیات مذهبی انجام شده است و برنامه‌ریزی‌های لازم از روزهای قبل صورت گرفته است.

وی افزود: در ده روز پایانی صفر، کاروان‌های پیاده به قصد حضور در برنامه‌های حرم مطهر رضوی از شهرستان‌ها حرکت می‌کنند.

هادیان ابراز کرد: همچنین در جلسات منطقه‌ای با رؤسای ادارات و مسئولین هیأت‌های مذهبی مقرر شده است که تمامی این کاروان‌ها دارای روحانی همراه باشند تا در طول مسیر همراه زائران باشند.

رئیس ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین به راه‌اندازی پویشی با عنوان «عهد رضوی» توسط امور مبلغین استان اشاره کرد و گفت: در این پویش، مبلغین سراسر کشور دعوت شده‌اند تا در قالب کاروان‌های پیاده به مشهد مقدس اعزام شده و در مراسم‌های حرم مطهر رضوی حضور یابند.

وی تأکید کرد: این برنامه‌ها با هدف گسترش فرهنگ رضوی و تقویت شور و نشاط معنوی زائران در دهه پایانی سفر اجرا می‌شود.

کد خبر 6567519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها