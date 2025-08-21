به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی حسن‌زاده ظهر پنجشنبه در نخستین نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان بردسکن با وسعتی بالغ بر ۸ هزار کیلومتر مربع نیازمند توجه ویژه در حوزه امنیتی است و در این راستا همراهی مردم نقشی کلیدی دارد.

فرمانده انتظامی بردسکن با اشاره به موقعیت راهبردی بردسکن در مسیر محورهای مواصلاتی متعدد افزود: پلیس همواره در کنار مردم است و رسانه‌ها نیز بازوی توانمند مجموعه انتظامی در اطلاع‌رسانی و ارتقای امنیت اجتماعی به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه، خواستار تجهیز باغات پسته و انگور و همچنین ترمینال‌های ضبط پسته به دوربین‌های حفاظتی شد.

حسن زاده در ادامه از خانواده‌ها خواست از در اختیار قرار دادن موتورسیکلت به فرزندان فاقد گواهینامه و کم‌سن خودداری کنند، چراکه این موضوع یکی از عوامل بروز تصادفات و سلب آرامش شهروندان است.

فرمانده انتظامی بردسکن از اجرای طرح تشدید برخورد با موتورسواران متخلف خبر داد و گفت: تکمیل ساختمان ستاد انتظامی، بازسازی کلانتری انابد و احداث مکان جدید برای پلیس راهور از برنامه‌های پیش‌روی مجموعه انتظامی شهرستان است.

وی در پایان با اشاره به کاهش آمار سرقت‌ها در بردسکن خاطرنشان کرد: مشکلات ترافیکی محورهای شهرستان و کنارگذر بردسکن در نخستین جلسه شورای ترافیک مطرح و پیگیری خواهد شد.