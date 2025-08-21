روحانیت برای دفاع از انقلاب در همه برهه ها در میدان حاضر بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ظهر پنجشنبه در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین منتظرزاده، فرمانده تیپ ۸۳ امام صادق (ع)، با بیان اینکه این مجموعه از بدو شکلگیری نقش محوری در فضای حوزوی ایفا کرده است، اظهار کرد: از روز نخست تأسیس تیپ امام صادق (ع) همواره بهعنوان یک عامل محرک عمل کرده تا حوزه را انقلابی نگاه دارد و این پیام را منتقل کند که میان درس خواندن، مجتهد شدن، استادی حوزه و در عین حال پاسداری از آرمانهای انقلاب، دستاوردهای امام خمینی (ره) و اهداف رهبر معظم انقلاب، هیچگونه تعارض و منافاتی وجود ندارد.
وی با اشاره به جایگاه حوزه در صیانت از دستاوردهای نظام اسلامی تصریح کرد: حوزه خاستگاه انقلاب است و اگر خود حوزه عهدهدار مسئولیت پاسداری از انقلاب نباشد، جهاد تبیین در عرصههای مختلف را دنبال نکند و در مواقع ضروری حتی جان خود را در راه بقای انقلاب تقدیم نکند، چه کسی باید این مسئولیت خطیر را بر دوش بگیرد؟
آیتالله حسینی بوشهری با تأکید بر اینکه روحانیت در طول تاریخ همواره در میدانهای سخت حضور داشته است، خاطرنشان کرد: بر خلاف تصور کسانی که گمان میکردند روحانیون تنها اهل خطابه و سخنرانیاند، بزرگان حوزه در بزنگاههای تاریخی در برابر استعمار و طاغوت ایستادند و جان خود را فدا کردند و تیپ امام صادق (ع) نیز در دوران دفاع مقدس و پس از آن، توانمندی و کارآمدی خود را بهخوبی نشان داد و در هر عرصهای که نیاز به حضور بود، سربلند ظاهر شد.
وی ادامه داد: هویت طلبگی و حوزوی به معنای جامعیت در عرصههای مختلف است؛ یعنی طلبه باید در تبلیغ اهل سخن، در نوشتن اهل قلم و در تدریس اهل تعلیم باشد و تیپ امام صادق (ع) مجموعهای است که این ویژگیها را در خود جمع کرده و توانسته الگویی شایسته برای طلاب جوان باشد.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین تأکید کرد: حوزه علمیه ما، حوزهای انقلابی و پیرو منویات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است و باور من این است که اگر روحانیت در کنار امام و رهبری نمیایستاد، شاید تاریخ انقلاب اسلامی با رخدادهای تلخ دیگری مواجه میشد و این روحانیت بود که در عین حفظ شئون حوزوی، هر جا لازم بود لباس رزم پوشید و برای دفاع از انقلاب در میدان حاضر شد.
