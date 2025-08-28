الگوگیری از سلمان فارسی پشتوانه انسجام ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار با جمعی از دستاندرکاران برگزاری کنگره ملی سلمان فارسی، ضمن قدردانی از فعالیتهای علمی و پژوهشی این کنگره اظهار کرد: امید به آینده و عطش مداوم برای حقیقتجویی از برجستهترین ویژگیهای زندگی سلمان فارسی است.
وی افزود: سلمان در مسیر حقیقت از ایران تا مدینه سفر کرد و این روحیه جستوجوگر الگویی ارزشمند برای جامعه امروز به شمار میرود.
امام جمعه قم با اشاره به حدیث نبوی «سَلمانُ مِنّا اَهلَ البَیتِ» تصریح کرد: این روایت بیانگر آن است که نزدیکی دینی و عملی، برتر از نزدیکی نسبی است و هرکس سیره پیامبر اسلام را دنبال کند به ایشان نزدیکتر خواهد بود.
رئیس جامعه مدرسین خاطرنشان کرد: شخصیت سلمان مورد اجماع همه مسلمانان است و هیچگونه صفبندی پیرامون او وجود ندارد؛ نخستین درس زندگی سلمان، تلاش پیگیرانه برای رسیدن به پیامبر بود و دومین درس، نقشآفرینی مؤثر در کنار رسول خدا.
وی با تأکید بر ضرورت بازشناسی خدمات متقابل اسلام و ایران گفت: معرفی درست جایگاه سلمان بهعنوان محور این پیوند تاریخی، برای تقویت هویت اسلامی و ملی ضروری است.
آیتالله حسینی بوشهری همچنین با اشاره به فرمانداری سلمان در مدائن افزود: او در عرصه مدیریت نیز نمونهای شایسته بود و زندگی وی ظرفیت گستردهای برای پژوهشهای علمی و نگارش مقالات دارد.
در ابتدای این دیدار، علی قاسمزاده شهردار اصفهان و جمعی از مسئولان برگزاری کنگره گزارشی از روند آمادهسازی این رویداد ارائه کردند که توجه به سلمان به عنوان نماد «ایران اسلامی شیعی» و محور هویتبخشی به جامعه از مهمترین بخشهای آن بود.
سلمان فارسی با نام اصلی «روزبه» و زاده حوالی اصفهان یا رامهرمز، نخستین ایرانی مسلمان و از یاران خاص پیامبر اسلام (ص) بود که پیشنهاد حفر خندق در جنگ احزاب از اوست و پس از رحلت پیامبر نیز به فرمانداری مدائن منصوب شد. پیامبر دربارهاش فرمودند: «سلمان از ما اهل بیت است.»
