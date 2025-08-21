دشمنان در محاسبه توان دفاعی ایران دچار خطا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عصر روز پنجشنبه در دیدار با معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با اشاره به تجربه‌های تاریخی صدر اسلام تا دوران معاصر تأکید کرد: پیامبر اسلام (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در شرایط خاص از مذاکره به‌عنوان راهبردی برای حفظ منافع امت اسلامی بهره می‌بردند، اما چنین مذاکراتی زمانی ارزش و اعتبار دارد که با رضایت الهی همراه باشد.

وی در ادامه با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و آمریکا اظهار کرد: این گفت‌وگوها به‌صورت غیرمستقیم صورت گرفت تا حجتی بر مردم تمام شود و دشمنان نتوانند جامعه را دچار تردید کنند.

امام جمعه قم ادامه داد: در صورت انجام نشدن این مذاکرات، امکان داشت ایران مورد سرزنش قرار گیرد که چرا با گفت‌وگو از وقوع جنگ جلوگیری نکرده است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه دشمنان از ماه‌ها قبل مقدمات جنگ را تدارک دیده بودند، خاطرنشان کرد: آنان گمان می‌کردند می‌توانند ملت ایران را به تسلیم وادارند، اما محاسبات نادرست و بی‌اطلاعی از توان دفاعی کشور موجب شد در برآوردهای خود دچار خطا شوند.

آیت‌الله حسینی بوشهری مقاومت ملت ایران را الگویی بی‌بدیل دانست و افزود: در حالی که مردم ایران با ایستادگی در برابر جبهه کفر نمونه‌ای بی‌نظیر از مقاومت را ارائه داده‌اند، جای تعجب است که برخی جریان‌ها قدر این نعمت بزرگ را نمی‌دانند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجربه توافق هسته‌ای تصریح کرد: در هر نوع توافق بین‌المللی باید متن قرارداد شفاف، دقیق و خالی از ابهام تنظیم شود تا امکان برداشت‌های چندگانه و سوءتفسیر از سوی طرف مقابل وجود نداشته باشد.