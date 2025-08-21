خادمان نوجوان و جوان پای کار زائران دهه آخر صفر

به گزارش خبرگزاری مهر، مشهدالرضا (ع) در روزهای پایانی ماه صفر، رنگ و بویی دیگر دارد؛ خیابان‌های منتهی به بارگاه منور رضوی از امواج بی‌پایان جمعیت پر می‌شود. زائرانی که گاه روزها و شب‌ها در راه بوده‌اند، اینک در کوچه‌پس‌کوچه‌های اطراف حرم به دنبال جرعه‌ای آب، لقمه‌ای نان یا سقفی برای استراحت می‌گردند. در همین میان، مواکب مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی، همچون پناهگاهی امن و آغوشی گرم، معنای مهمان‌نوازی رضوی را به زیباترین شکل به تصویر می‌کشند.

مجتبی مختاری، مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی ما از برپایی سه موکب گسترده و مردمی در دهه پایانی ماه صفر توسط این مؤسسه خبر داد و گفت: امسال با عنایت حضرت رضا (ع)، سه موکب خدمت‌رسانی ویژه رفاه حال زائران در نقاط مختلف شهر مشهد برپا شد؛ موکب حضرت نجمه (س)، موکب شهید چمران و موکب جوانان رضوی. هر کدام از این مواکب با کارویژه‌ای خاص، گوشه‌ای از خدمت‌رسانی به عاشقان اهل‌بیت (ع) را بر عهده گرفتند.

به گفته مختاری، موکب حضرت نجمه (س) در مجتمع دانشجویی امام رضا (ع) و در نزدیکی حرم مطهر برپا شده است و در تشریح بیشتر آن ادامه می‌دهد: این موکب را می‌توان جامع‌ترین موکب خدمت‌رسانی دانست؛ چرا که با ۲۱ غرفه متنوع فرهنگی، خدماتی و رفاهی در مساحتی بالغ بر شش هزار مترمربع، به صورت اختصاصی به بانوان زائر خدمت‌رسانی می‌کند. روزانه ظرفیت اسکان دو هزار نفر در این مجموعه وجود دارد و بیش از بیست هزار نفر از خدمات مختلف آن بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: در این موکب خدمات متنوعی از جمله اسکان رایگان، طب سنتی و پزشکی، حمام، لباسشویی و خیاطی، تا فضاهای فرهنگی همچون کافه نوجوان، پردیس کتاب، کافه دخترانه و پردیس کودک تدارک دیده شده است. تمام خادمان این موکب دختران نوجوان دهه هشتادی هستند که پس از ثبت‌نام گسترده و قرعه‌کشی میان متقاضیان، ۶۰۰ نفر از آن‌ها از ۳۱ استان کشور پذیرفته شدند. این دختران با هزینه شخصی خود به مشهد آمده‌اند تا شعار موکب یعنی «دختران امام رضایی میزبان شما هستند» را محقق کنند.

مختاری با اشاره به مردمی‌بودن این حرکت افزود: هر غرفه به همت گروهی از جوانان استان‌های مختلف اداره می‌شود. مثلاً چایخانه توسط نوجوانان یزد و بوشهر، و پردیس کودک به دست دختران اصفهانی اداره می‌شود. انتظامات، نظافت، خدمات و حتی رسانه موکب نیز تماماً به همت همین خادمان نوجوان اداره می‌شود. این ویژگی، موکب حضرت نجمه (س) را به الگویی از همدلی و مشارکت دختران نوجوان سراسر کشور تبدیل کرده است.

مدیرعامل مؤسسه جوانان در ادامه به یکی دیگر از مواکب برپا شده توسط این مؤسسه یعنی، موکب جوانان رضوی پرداخت و گفت: این موکب در خیابان فداییان اسلام برپا شده و تمرکز آن بر خدمات پذیرایی و پزشکی است. روزانه ۲۰ هزار وعده غذای گرم شامل صبحانه، ناهار و شام در این موکب توزیع می‌شود و در کنار آن میان‌وعده‌هایی همچون میوه نیز ارائه می‌شود. برای مثال فقط در این ایام حدود ۲۵ تن هندوانه میان زائران توزیع شده است.

وی افزود: این موکب به صورت شبانه‌روزی فعال است و چایخانه، شربت‌خانه و قهوه‌خانه عراقی آن لحظه‌ای از خدمت باز نمی‌ایستد. همچنین غرفه پزشکی، و غرفه‌های نان سنتی کرمان و هرمزگان از دیگر بخش‌های فعال موکب جوانان رضوی به شمار می‌رود. پیش‌بینی می‌کنیم که تعداد پذیرایی‌های گرم و میان‌وعده این موکب در مجموع به بیش از دویست هزار مورد برسد.

موکب شهید چمران دیگری موکبی بود که مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی در خصوص آن توضیح داد: این موکب در ساختمان مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی واقع در خیابان کوهسنگی برپا شده و بیش از ۳۰۰ خانوار را اسکان می‌دهد. فضای اسکان خانوادگی، خدمات پزشکی و فرهنگی و همچنین پذیرایی از زائران، همگی در این موکب طراحی شده تا خانواده‌هایی که از راه دور به مشهد آمده‌اند بتوانند در آرامش به عزاداری و زیارت بپردازند.

مختاری گفت: امسال هفتمین سال متوالی است که مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی با همراهی خیرین، بانیان مردمی و خادمان نوجوان و جوان، این مواکب را در دهه پایانی ماه صفر برپا می‌کند. آنچه این فعالیت‌ها را متمایز می‌سازد، تکیه بر توان و اراده جوانان و نوجوانانی است که با دل و جان برای خدمت به زائران پای کار آمده‌اند. در حقیقت، این مواکب نه تنها رفع‌کننده خستگی جسمی زائران هستند، بلکه قوت قلبی برای دل‌های مشتاقی‌اند که راهی مشهدالرضا شده‌اند.