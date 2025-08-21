فعالیت ۴۰۰ مسجد در طرح اسکان زائران رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام امیرحسین احمدنیا عصر پنجشنبه در نشست تشریح عملکرد این قرارگاه در دهه پایانی ماه صفر که در مرکز امور مساجد برگزار شد، از برنامهریزی گسترده برای اسکان، اطعام و خدمترسانی به زائران امام رضا (ع) خبر داد.
جانشین قرارگاه هم محله امام رضا (ع) با اشاره به آغاز فعالیت قرارگاه از سال ۱۴۰۱ در مشهد مقدس گفت: تا پیش از این سال، برای تأمین نیازهای اولیه و ضروری زائران، بهویژه در زمینه اسکان، با کمبودهای جدی مواجه بودیم.
وی ابراز کرد: ظرفیت رسمی اسکان مشهد حدود ۲۰۰ هزار تخت است، در دهه آخر ماه صفر جمعیتی میلیونی، بین ۴ تا ۱۰ میلیون نفر، به مشهد مشرف میشوند. همین موضوع ضرورت شکلگیری این قرارگاه را رقم زد.
رشد چشمگیر ظرفیت اسکان در سال چهارم فعالیت قرارگاه
احمدنیا ادامه داد: امسال چهارمین سال فعالیت قرارگاه هممحله امام رضا (ع) است. طی سه سال گذشته، بیش از یک میلیون زائر در مساجد مشهد اسکان داده شدند. اما امسال با افزایش ظرفیت، تنها در یک سال، همین میزان را میزبانی خواهیم کرد. در حال حاضر بیش از ۴۰۰ مسجد در این طرح فعال هستند و هر شب بیش از ۱۰۰ هزار زائر را اسکان میدهند.
جانشین قرارگاه هم محله امام رضا (ع) از ثبتنام ۴۷ هزار و ۴۵۰ نفر در سامانه قرارگاه تا این لحظه خبر داد و افزود: امشب، بیشترین حجم ورودی زائران را داریم و حدود ۱۶ هزار نفر وارد مشهد خواهند شد که اسکان آنها در مساجد پیشبینی شده است.
همکاری منازل مردمی و ظرفیت اسکان خانگی
وی با اشاره به نقش منازل مردمی در این طرح گفت: علاوه بر مساجد، اسکان در منازل و اماکن عمومی نیز انجام میشود. به طور متوسط سالانه بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ منزل با قرارگاه همکاری میکنند. هماکنون ۹۹ منزل فعال و آماده پذیرش زائران هستند.
تاکید بر مردمی بودن خدمات و مشارکت هیئات مذهبی
احمدنیا مردمی بودن و ماندن قرارگاه را از اصول اصلی آن برشمرد و اظهار داشت: تشکلهای مختلف، هیئات مذهبی و نیروهای مردمی در کنار مساجد، بازوی اجرایی اصلی این طرح هستند. هدف نهایی ارتقا فرهنگ میزبانی از زائران امام رئوف (ع) است.
اطعام صلواتی؛ از مساجد تا قرارگاه مرکزی
جانشین قرارگاه هم محله امام رضا (ع) در ادامه گفت: بیش از ۶۰ درصد اماکن اسکان رایگان، وعدههای غذایی صلواتی در دو نوبت ظهر و شب را نیز ارائه میدهند. سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار وعده غذا توسط خود مساجد تأمین شد. اما از سال گذشته، قرارگاه اطعام هممحله نیز بهصورت مجزا راهاندازی شده است.
وی افزود: قرارگاه اطعام در سال گذشته روزانه بیش از ۲۰ هزار پرس غذا توزیع میکرد. پیشبینی میکنیم امسال این عدد به بیش از ۵۰ هزار پرس در روز برسد. این آمار جدای از وعدههای غذایی است که توسط مساجد ارائه میشود.
حملونقل رایگان و خادمان تخصصی در خدمت زائران
احمدنیا خاطرنشان کرد: برای تسهیل حضور زائران، حملونقل رایگان از محل اسکان تا حرم مطهر و بالعکس فراهم شده است. همچنین نذر خدمت و نذر مهارت نیز امسال پررنگتر اجرا شده و بیش از ۳ هزار خادم در سامانه قرارگاه ثبتنام کردهاند.
جانشین قرارگاه هم محله امام رضا (ع) افزود: بسیاری از این خادمان، با موکبها و مساجد همکاری مستقیم دارند. همچنین خادمان تخصصی مانند پزشکان، مشاوران، و حتی نیروهای فنی مانند خیاطان در پایگاههای خدماتی مستقر شدهاند. به عنوان نمونه در غرفه هممحله امام رضا (ع) در ورودی ملکآباد، خدماتی مانند خیاطی نیز ارائه میشود.
ارائه خدمات به زائران از ۲۱ مرداد
وی اظهار کرد: از ۲۱ مرداد پذیرش زائران آغاز شده و از ۱۵ مرداد نیز پاسخگویی تلفنی و پشتیبانی بهصورت ۲۴ ساعته فعال بوده است. زائران و مجاوران میتوانند از طریق سامانه اینترنتی و یا شماره تماس ۰۵۱-۳۲۰۲۰۴۵۰ برای استفاده از خدمات ثبتنام کنند. همچنین مجاوران علاقهمند میتوانند با ثبت منازل یا وسایل نقلیه خود، در خدمترسانی به زائران حضرت رضا (ع) مشارکت کنند.
احمدنیا تأکید کرد: فرهنگ میزبانی از زائران، ریشهای تاریخی دارد و قرارگاه هممحله امام رضا (ع) با تکیه بر این پیشینه، تلاش دارد الگویی مردمی و کارآمد برای خدمترسانی به زائران ایجاد کند.
