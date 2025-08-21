به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در جلسه هم اندیشی با اعضای هئیت اندیشه‌ورز استان بعدازظهر پنجشنبه گفت: انسجام ملی بیشترین اثر را در ارتقای کارکرد نظام و دولت دارد. برای انسجام ملی نیز باید دقیقاً واقعیات را قبول کرده و مبتنی‌بر واقعیت تصمیمات درست اتخاذ کرده و رفتار درست را عملیاتی کنیم.

محمدزاده در ادامه با اشاره به لزوم ارتباط وسیع و وثیق نهادهای اجتماعی با یکدیگر، بیان کرد: در شرایط فعلی لازم است روابط مردم و حاکمیت بازتعریف و تقویت شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خاطرنشان کرد: تغییر و دگردیسی در مبانی فکری و اندیشه‌ای به یک‌باره رخ نمی‌دهد و باید بطئی، آرام و با طمانینه به سمت بازاندیشی در افکار و اندیشه‌هایمان برویم.

وی افزود: یکی از آثار مثبت دوران پس از جنگ این بود که همه جریان‌های فکری تقریباً از افراطی‌گری فاصله گرفته‌اند و تلاشی می‌شود مسیر عقلانیت طی شده تا از این منظر انسجام ملی نیز تقویت شود.