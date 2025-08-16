رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور احکامی از سوی بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، با حفظ سمت به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات استان منصوب شد. رؤسای کمیته‌های زیرمجموعه این ستاد نیز برای ارتقای هماهنگی، انسجام‌بخشی و آمادگی هر چه بیشتر در برگزاری انتخابات پیش‌ِرو معرفی شدند.

بر اساس احکام صادره، محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی، به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات استان آذربایجان‌شرقی، علی امیری‌راد، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، به‌عنوان دبیر ستاد و رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات، تقی کرمی، معاون توسعه مدیریت و منابع، به‌عنوان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی و مهراب داوری، معاون امنیتی و انتظامی استاندار، به‌عنوان رئیس ستاد امنیت انتخابات استان معرفی شدند.

همچنین سیدحسین سیدعبداللهی، مدیرکل دفتر مرکزی حراست استانداری، به‌عنوان رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد، فرداد اللهیاری، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی، به‌عنوان رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان و الهام صفوی، مدیر فن‌آوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت، به عنوان رئیس کمیته فن‌آوری اطلاعات ستاد انتخابات معرفی شدند.

همچنین رضا ایمانی، مدیرکل ثبت احوال استان،، به‌عنوان عضو ستاد انتخابات استان معرفی شد.

انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور، انتخابات اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان در دو حوزه انتخابیه استان آذربایجان شرقی و استان خراسان جنوبی و میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر اسکو و هم‌چنین حوزه انتخابیه بستان‌آباد در کنار چهار حوزه انتخابیه دیگر در سطح کشور در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.