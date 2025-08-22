به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز جمعه ۳۱ مرداد به تأمین نان و بنزین در ساعات اولیه بحران اشاره کرد و گفت: در این شرایط بحرانی، تدابیر لازم برای جلوگیری از نگرانی مردم اتخاذ شد. یکی از اقداماتی که انجام دادیم، سهمیه بندی نانواییها و تغییر شیفتهای کاری آنها بود که باعث شد میزان تولید نان دو برابر اندازه عادی شود.
وی همچنین در خصوص مشکلات گمرک سهلان و اقلام اساسی گفت: در گمرک سهلان ۱۵ هزار تن کالای اساسی و اقلام وارداتی وجود داشت که مدتها در آنجا باقی مانده بود. با همت ستاد تسهیل، ظرف ۴۸ ساعت ۱۲ هزار تن از این کالاها وارد بازار شده و توانستیم بخش زیادی از تنشهای بازار را در ۱۲ روز جنگ کاهش دهیم.
سرمست با اشاره به شرایط خاص جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی و تأثیر آن بر وضعیت استان، اظهار کرد: جمعیت استان در اثر بحران جنگ ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش یافت، اما با همدلی مردم و مسئولین توانستیم این دوران سخت را به خوبی سپری کنیم. متأسفانه مراکز نظامی ما خسارتهای زیادی دیدند، اما دلاوری و فداکاری نیروهای نظامی که منجر به تقدیم ۶۷ شهید و ۱۶۷ مجروح در این جنگ شد، واقعاً قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: این شرایط آتشبس نبوده و تنها توقف عملیات است. باید همیشه آماده دفاع از کشور باشیم و در حال حاضر در حال برآورد تمامی خسارات و برنامهریزی برای جبران آنها هستیم.
استاندار آذربایجان شرقی در خصوص بحران کم آبی و خشکسالی بیسابقه، افزود: در حال حاضر با کمبود شدید آب مواجه هستیم. کارشناسان اعلام کردهاند که خشکسالی بیسابقهای داریم. بنابراین، علاوه بر دعوت از مردم برای صرفهجویی در مصرف آب، مسئولین آب و فاضلاب استان نیز باید تلاش کنند تا از طریق بهرهبرداری از چاهها، اصلاح شبکهها و انتقال آب از رودخانه ارس، این مشکل را کاهش دهند.
وی ادامه داد: همچنین یک فروند دستگاه جهت بارورسازی ابرها نیز خریداری شده که امیدواریم استفاده از آن کمبود در این حوزه را جبران کند.
سرمست به پروژههای عمرانی در دست اقدام در استان اشاره کرد و گفت: در هفته دولت سال جاری، ۱۲۰۸ پروژه آماده افتتاح و کلنگزنی داریم که اعتبارات آنها حدود ۴۲ همت است. ارزش پروژههای قابل افتتاح حدود ۱۵۵ همت برآورد شده که در مجموع، ۱۹۷ همت اعتبار برای پروژههای استان در این هفته در نظر گرفته شده است. استان آذربایجان شرقی همچنان رتبه اول را در پروژههای عمرانی در کشور دارد.
وی درباره وضعیت اقتصادی استان گفت: بر اساس ارزیابیهای کشور، آذربایجان شرقی در حال حاضر رتبه دوم را از نظر اقتصادی در میان استانها دارد.
سرمست با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع ناترازی انرژی و برق افزود: در راستای رفع کمبود انرژی، پنلهای خورشیدی در مراحل اجرایی قرار دارند و همچنین بازسازی و اصلاح نیروگاههای حرارتی در حال اجرا است. امیدواریم این اقدامات باعث رفع مشکلات انرژی در استان شود.
نظر شما