برای بازنمایی میراث تمدنی کشور، باید از تجربیات جهانی بهره ببریم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی بعدازظهر دوشنبه در بازدید از مؤسسه مردم نهاد میراث‌یاران گردشگری استان گفت: مؤسسات مردم نهاد باید برای تحقق اهداف خود بهتر است کار اقتصادی هم بکنند ولی نه به قصد انتفاعی و بنگاه اقتصادی. فرق است بین کار اقتصادی جهت عمل به اهداف مؤسسه با انباشت ثروت. مؤسسات فعال در حوزه گردشگری نیز باید همین رویه را داشته باشند.

محمدزاده در ادامه با اشاره وضعیت سمن‌های فعال در حوزه گردشگری، بیان کرد: چنین موسساتی لزوماً باید در آموزش بیشتر وقت بگذارند تا هویت آثار باستانی به عموم جامعه شناسانده شود. به عنوان مثال وقتی ما به معماری خانه‌های تاریخی نگاه می‌کنیم می‌بینیم محوریت، آرامش روح و روان انسان بوده است اما در معماری امروزی انسان در اولویت چندم واقع شده و درآمدزایی در اولویت قرار گرفته است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ما وارث یک تمدن بسیار بزرگ و کهن در ایران و آذربایجان هستیم و لازم است برای بازنمایی میراث تمدنی کشور از تجربیات جهانی نیز بهره ببریم.