طرح رتبه بندی رسانه ها در آذربایجان شرقی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان، بر اهمیت ارزیابی خروجی جلسات و اثربخشی تصمیمات تأکید کرد و گفت: کارایی جلسات زمانی معنا دارد که خروجی ملموس و قابل سنجش داشته باشد، از این رو ضرورت دارد نظام ارزیابی اثربخشی جلسات شورای اطلاع‌رسانی به‌طور جدی دنبال شود.

محمدزاده از برگزاری یک دوره آموزشی سواد رسانه‌ای ویژه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تا یک ماه آینده خبر داد و افزود: این دوره با هدف ارتقای سطح آگاهی مدیران در حوزه ارتباطات و رسانه‌ها برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت‌های رسانه‌ای در استان گفت: طرح رتبه‌بندی رسانه‌ها با اخذ نظر از فعالان رسانه‌ای و با نهایت ظرافت و دقت، در اولویت اجرا قرار دارد.

وی مأموریت شورای اطلاع‌رسانی استان را فراتر از مدیریت بحران دانست و خاطرنشان کرد: در عین حال می‌توان یک رسانه ویژه مدیریت بحران در استان تشکیل داد تا در شرایط خاص، اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع انجام شود.

محمدزاده با اشاره به لزوم ایجاد نظام ارزیابی اطلاع‌رسانی دستگاه‌های استانی اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها موظف به اطلاع‌رسانی ماهانه و برخی به‌صورت سه‌ماهه یا شش‌ماهه خواهند بود تا عملکرد آنان در حوزه ارتباطات و اطلاع‌رسانی به‌طور مستمر پایش و ارزیابی شود.